Klar for håndballfest til helga

Den gamle ringreven Bård Botten gjorde så godt han kunne, men måtte til sin store ergrelse se flere baller gå i mål, da han stilte seg mellom stengene i håp om å stanse skuddene fra Marie Holten (7) og Simon Flaten (9). Botten er en av dem som neste helg deltar på den store håndballfesten i Oppdal. Under klar forutsetning av at han får stå i mål.

–Tør ikke å spille utpå, redd for å bli skadet, forklarer han.

Voldsom vekst blant de yngste

Den store håndballfesten i idrettshallen, der aldersbestemte lag og seniorene går sammen om å skape blest om et idrettsmiljø som opplever voldsom vekst i Oppdal, starter med rekruttkamp mellom Oppdal og Rennebu, før det går slag i slag utover dagen. Aldersbestemte lag opp til J14 vil spille kamper, alle med naboene i nord som motstandere, før det hele kulminerer med prestisjeoppgjøret rustne herrer fra Oppdal og Rennebu - damelaget til Rennebu, som for øvrig også har mange spillere fra Oppdal med på laget.

Det er her Bottens skepsis i forhold til å pådra seg varige mèn kommer inn.

–Jeg har så mye å gjøre, at jeg rett og slett ikke har tid til å pådra meg strekk eller andre uhumskheter. Men jeg stiller mer enn gjerne opp, for håndballen står mitt hjerte nær, presiserer den tidligere aktive håndballspilleren og treneren.

–Vi får håpe at ambulansen er i nærheten, da sjø, beroliger

nestleder i håndballgruppa i Oppdal idrettslag, Camilla Glorud.

Vil skape blest

Håndballdagen i idrettshallen er ment som en happening, der arrangøren ønsker å skape blest om en idrett som opplever økende interessen i Oppdal.

Det jobbes godt i håndballgruppa, og det er et faktum at flere og flere spillere gir seg med på trening og kamp. Men selv om sporten opplever en økende interesse, er det nok av utfordringer å ta tak i.

–Det blir for liten halltid i konkurransen med andre idretter, og i noen aldersgrupper er det fortsatt litt lite med spillere, sier Camilla Glorud og understreker at dette på ingen måte er ment som en kritikk til andre aktiviteter i hallen. Det viser bare at tilbudet til ungene aldri har vært så mangfoldig som nå.

Enda tettere samarbeid med Rennebu

I de yngste klassene er det stort sett opp mot 20 stykker som deltar på trening og kamp, men når ungene blir eldre, synker også antallet.

–I J16 håper vi å få til et samarbeidslag med Rennebu, for det er litt lite med spillere til å stille eget lag. Vi ønsker også et tettere samarbeid på damesiden, med hensyn til treninger og kamper, sier Irene Hevle, selv aktiv på damelaget i Rennebu, i tillegg til å være hjelpetrener for G10.

Camilla Glorud forteller videre at det jobbes godt på det administrative plan innen håndballen i bygda.

–Med sportslig leder Ailen Nygård og leder Anita Bjørgen i spissen, har vi aldri hatt et så oppegående styre som det vi har nå, sier hun.