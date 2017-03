- Gøy å delta på landsdelssamling

I helgen ble Statoil Landsdelssamling arrangert i Østfoldhallen. Her var over 100 av Norge mest talentfulle jentespillere født i 2002 og 2003 samlet, i det som er en del av NFFs landslagsskole i samarbeid med Statoil.

- Modellen har tre hovedintensjoner. For det første å være en referanse- og stimuliarena for våre aller beste spillere. For det andre være en arena hvor man kartlegger inn mot aldersbestemte landslag, og gjennom de ulike nivåene skal vi finne spillere som er best egnet til å spille landskamper, sier fagansvarlig for landslagsskolen, Håkon Grøttland .

- For det tredje er det også en skoleringsarena inn mot landslag, slik at når du spiller dine første landskamper har du noen år med felles skolering i ryggsekken til tross for at man kommer fra ulike klubber, fortsetter han.

Blant spillerne var Kristin Mæhle fra Oppdal Idrettslag.

- Det var kult å bli tatt ut og veldig gøy å delta med mange flinke trenere og lagkamerater, sier Mæhle.

Emilie Marie Joramo fra Rennebu Idrettslag var også med på samlingen.

Fakta om landslagsskolen: