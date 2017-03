Kari Øyre Slind ble frarådet å gå, tok NM-sølv

Oppdalsjenta kom som en vind inn i internasjonalt langrenn forrige sesong. Et knippe gode plasseringer i verdenscupen ga betalt i form av plass på elitelandslaget i fjor vår. Debutsesongen i det gode selskap ble imidlertid alt annet enn det 25-åringen hadde håpet.

Dårlig form og en kropp som ikke har lystret har vært gjennomgangsmelodien. Kun sju verdenscupstarter individuelt ble fasiten. Fredag var imidlertid smilet tilbake hos den yngste av Slind-søstrene.

NM-sølvet på 5-kilometeren på Gålå smakte fortreffelig, og det kom bare timer etter at hun vurderte å holde seg på hotellet mens konkurrentene gjorde opp om NM-medaljene.

– Jeg var egentlig rådet til ikke å gå. Halsen var sår, men kroppen var ikke syk. Da følte jeg det var viktigere å stille til start og prøve å gjøre et godt skirenn. Det er jeg veldig glad for at jeg gjorde, smilte Slind til NTB etter målgang.

Komplisert bilde

Sølvet var karrierens første individuelle NM-medalje. Fra før hadde Oppdal-jenta ett gull og én bronsemedalje i stafett.

– Det var artig å få en god avslutning på sesongen. En opplevelse som dette tror jeg var helt nødvendig, sa hun.

– Sesongen har ikke blitt som du hadde håpet?

– Det kan du trygt si. Det har vært mye rot, men de siste fem-seks ukene har vært veldig bra. Da har jeg kunnet trene maksimalt og forberede meg til disse rennene, sa 25-åringen.

– Hvorfor ble sesongen så tung?

– Overskuddet har egentlig vært bra hele veien, men det har bare ikke fungert å gå skirenn eller å trene. Det er sikkert litt forskjellige årsaker til det, men jeg har fått god hjelp, og nå har det i hvert fall løsnet. Det er det viktigste, svarte 25-åringen.

Tenker ikke på uttaket

Det store spørsmålet er om den svake debutsesongen koster henne plassen på elitelandslaget foran OL i Pyeongchang. Landslagstrener Roar Hjelmeset signaliserte torsdag at Slind ikke er fredet.

Hovedpersonen selv har naturlig nok voldsomt lyst til å gå på en ny sesong med torsdagens norgesmester Marit Bjørgen som lagvenninne, men tar ingenting for gitt.

– Dette har jeg ikke så mye makt til å styre, så jeg må bare ta det som det kommer. Det er bortkastet energi å gå og tenke på det, sa Oppdal-jenta om uttaket, og la til følgende:

– Jeg skal bli en bedre skiløper neste år uansett.

Hjelmesets skuffelse

Landslagstrener Roar Hjelmeset gledet seg stort på vegne av eleven fredag. Han vedgår at det har føltes tungt å se landslagsdebutanten slite.

– Ett av våre store mål denne sesongen har vært å få alle løperne på elitelandslaget vellykket gjennom vinteren, for det pleier alltid å være noen det skorter med. Det klarte vi ikke, og det er vi ikke helt fornøyd med, sa han.

– Det har vært en skuffelse for deg personlig?

– Vi trenere lar oss alltid irritere mer over ting som ikke går veien, enn ting som går bra. Det er et moment vi alltid tenker på.

Lørdag avsluttes NM med tremil på Gålå. Kari Øyre Slind varsler at hun stiller til start der også, dersom ikke sykdommen slår ytterligere ut i kroppen.