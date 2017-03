- Viser ekstra stor glød og iver

Idrettstalentene Emilie Marie Joramo (15) og Per Stian Sanden Aune (23) ble hedret med penger, pokal og diplom under årsmøtet i Rennebu Idrettslag.

Meldal Sparebank er lagets hovedsponsor, og en fast sum av bankens sponsorpenger øremerkes i et talentstipend. Selv om Rennebu Idrettslag er et forholdsvis lite idrettslag, har det aldri vært vanskelig å finne kandidater til stipendet.

Utfordringen er heller å plukke ut en mottaker blant flere verdige, men årets vinner av talentprisen må likevel sies å være usedvanlig fortjent.

Emilie Marie Joramos anlegg for fotballen ble tidlig lagt merke til, og den beskjedne, men målbevisste jenta fra Innset, har tatt steg for steg, helt siden hun dekltok i barnefotballen i Rennebu.

- Emilie er blid, jordnær, utviklingsorientert og målbevisst. Den aller viktigste egenskapen er likevel gleden hun viser av å spille fotball, sier leder i fotballgruppa, Olav Stavne.

Emilie ble etter hvert tatt ut til Trøndelag fotballkrets sitt utviklingstilbud, og har siden deltatt på kretslag og landsdelssamling. Etter landsdelssamlingen i april 2016, ble Emilie tatt ut til Statoil talentleir i Stavanger, som er det første nasjonale tiltaket for de største fotballtalentene.

I august 2016 reiste hun med kretslaget til Nederland for å trene og spille kamper med to år eldre spillere, før hun i desember deltok på en ny landsdelssamling. Hun er nettopp kommet tilbake fra Sarpsborg, der hun har deltatt på sin tredje landsdelssamling.

Nå er hun spent på om hun finner navnet sitt på neste uttak, som er intet mindre enn landslagsuttak for Norge J15.

- Det skal være landslagssamling i juli, og jeg er veldig spent på om jeg får være med, sier hun.

Emilie trener 5 - 6 dager i uka, enten med rekruttlaget til Trondheims/Ørn, Tiller J15, eller Rennebu G16, der hun er fast inventar på laget.

- Selv om en kan bli litt sliten i blant, venner en seg etter hvert til det høye tempoet, sier hun og presiserer at skolearbeidet fortsatt har førsteprioritet.

Talentstipendet er på 10.000 kroner, penger som kommer godt med for en storforbruker av fotballutstyr.

- Pengene går nok til fotballsko og annet utstyr, sier den flotte Rennebuamassadøren.

Per Stian Sanden Aune ble under årsmøtet tildelt idrettslagets innsatspokal.

- Per Stian er blitt stor kar, både aldersmessig og fysisk. Han gjør en formidabel innsats, både som utøver og pådriver for sykkelklubben i idrettslaget, sier avtroppende leder i Rennebu Idrettslag, Magnar Langklopp.

Tildelingen av innsatspokalen må også sies å være usedvanlig fortjent. Per Stian har gjennomført en nærmest prikkfri sesong fra sykkelsetet, og fra sesongens meritter kan vi kort oppsummere:

- Vinner av Fosen terreng, Olsokrittet, Mjøsa Rundt, Nerskogsrittet og Øyungen rundt og 2. plass i Sykkelenern. Det eneste som ergrer råskinnet, er da han måtte stå av Den store styrkeprøven allerede på Fåvang.

Mjøsa Rundt var et lagritt, der Per Stian vant sammen med klubbkameratene Arnt Hårstad og Arve Værnes. En digresjon i så måte, er at Arnt Hårstad også er tildelt idrettslagets innsatspokal.

Det skjedde for 45 år siden.