Walstad skal fylle buksene til Ulsrud i curling-VM

Norge stiller med "No Pants", heter det i tittelen i Edmonton-avisen Edmonton Sun. Det vil si at Norge stiller uten Thomas Ulsruds lag i de berømte og fargesprakende buksene. Det norske laget ble i Vancouver-OL i 2010 kjent for sine klovnebukser med det norske flagget som hovedmotiv.

Nå er det laget til skip Steffen Walstad som skal forsvare Norges curlingære. Oppdalingen har med seg Markus Høiberg, Magnus Nedregotten og norsksvensken Alexander Lindström på laget.

Thomas Løvold er trener for laget, mens Pål Trulsen er lagets manager.

Norge under Ulsrud har vunnet et par EM, og har spilt seg til flere finaler i VM- og OL-sammenheng. I 2014 kom det første og eneste VM-gullet. Laget har dessuten vært med å prege og satt farge på alle mesterskapene de har stilt opp i bokstavelig talt.

Viktig for OL-plassen

– Det er et viktig VM med tanke på en plass i OL. Nå er opplegget slik at man har fått poeng fra forrige VM og det er dette som skal legge grunnlaget for en plass i Pyeongchang. Norge tok femteplassen i fjor og fikk åtte poeng, sier sportssjef Pål Trulsen til NTB.

Danmark tok sølvet i fjor og fikk 12 poeng. Derfor vil det trolig holde med en åttendeplass i VM.

– Vi har ikke fokus på plassering. Vi har et veldig godt lag på plass med Walstad, så jeg er ikke bekymret for at de ikke skal klare det, sier Trulsen.

– Han er mer enn kvalifisert og slo Ulsrud i NM- og i VM-kvalifiseringskampene. Han har slått Ulsrud i fem av sju kamper denne sesongen, sier sportssjefen.

Lang vei til VM

Det var vært en lang og tøff vei for Walstad til VM. Han måtte først vise seg verdig med å ta minst 40.000 poeng gjennom å spille i fem europaligaturneringer. Det var mer enn det Ulsrud klarte. Så måtte laget vinne NM og kvalifiseringskampene.

– Hva er lagets styrker og svakheter?

– VM i Edmonton er betydelig større enn noe de har vært med på tidligere. Det spørs hvordan det slår ut. Men to av dem fra Oppdal og lar seg ikke affektere av noe, sier Trulsen.

– Deres styrke? Laget består av fire jevne spillere. Det er et godt lag og er alle jevnt gode på både take out- og draw-spillet, forklarer Trulsen.

Akkurat som toeren på Ulsruds lag så liker Nedregotten seg best med take out.

Norges ener er svenskfødte Alexander Lindström. Han er tvillingbror av Kristian som var på det svenske laget til Niklas Edin. Han er derimot ikke med på et svenske laget på grunn av en skade.

– Det har etter hvert blitt en vane å få med en svenske på lagene våre. Vi må hjelpe dem litt slik. Alexander kom derimot ikke til Norge for å spille curling, men for å jobbe, sier Trulsen.

Nedregotten er for øvrig samboer med Kristin Skaslien. De to skal senere i år representere Norge i VM for mixed double.

Norge innleder grunnspillet i VM mot Skottland lørdag.