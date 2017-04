Ny NM-medalje til Kari Øyre Slind

Ingen kunne gjøre noe med Marit Bjørgen under lørdagens tremil i NM på Gålå. Norges skidronning vant rennet med god margin.

Kari Øyre Slind og Kathrine Harsem kjempet en innbitt kamp om sølvmedaljen. Oppdalsløperen vant duellen og tok dermed sin andre sølvmedlaje på to dager i NM. Kari kom i mål 4:13.9 bak suverene Bjørgen.

- Jeg er fornøyd med hele løpet. Jeg fant marsjfarten og tenkte at det var bare å bite tennene sammen, sa Kari til NRKs reporter etter rennet.

25-åringen fortalte også at hun ikke hadde en lett dag i sporet.

- På sisterunden fikk jeg høre at Kathrine begynte å bli sliten, og jeg trodde egentlig ikke at jeg skulle klare å slå henne, oppsummerte hun.

På spørsmålet om hva det betyr for selvtilliten å vinne to sølvmedaljer på to dager svarte Kari:

- Jeg har bra selvtillit fra før av, men jeg er veldig motivert til å starte på en ny sesong mot OL.

Langrennsløperen fra Oppdal fikk også skryt fra Astrid Uhrenholdt Jacobsen.

- Det var gøy å følge med deg i dag. Uansett hvor hardt du går sprekker du aldri. Vi trenger ikke å være i tvil om at du kommer sterkere tilbake neste sesong, skrøt hun.

Silje Øyre Slind gikk også et godt renn og ble nummer åtte.