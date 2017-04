Forrykende håndballavslutning

Søndag inviterte håndballgruppa i Oppdal Idrettslag til håndballfest i idrettshallen i Oppdal. Fra tidlig morgen og utover formiddagen ble det spilt hele seks kamper. Mye folk på tribunen gjorde at det ble en flott ramme rundt arrangementet.

Det var de aller minste som åpnet showet. Oppdal rekrutt 1 møtte Oppdal rekrutt 2. Barna som er relativt ferske i sporten viste stor idrettsglede og ga alt.

Deretter var det klart for et lokalderby mellom Oppdal og Rennebu J10. Som den foregående kampen viste jentene stor innsats. Kampen inneholdt mange mål og fint spill.

I den tredje kampen var det guttene sin tur til å underholde publikum. Oppdal G10 møtte Rennebu G11. Selv om aldersforskjellen var hele fire år på det meste mellom noen av spillerne, var det en morsom kamp.

Oppdal og Rennebu J10 tok så over banen for nok en match. Som den første kampen ble det et tett nabooppgjør.

Kampen mellom Oppdal og Rennebu J14 ble også en spennende kamp. Mange mål, harde dueller og gode redninger fra målvaktene fikk opp stemningen blant folk på tribunen.

Dagen ble avsluttet med en showkamp mellom Rennebu/Oppdal damelag og et helt nytt lag kun for søndagens kamp, Oppdal herrelag. Opdalingen kommer tilbake med mer fra denne kampen!

