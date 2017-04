Tap fulgt av seier i curling-VM

Skip Steffen Walstad og VM-debutantene på laget hans kom til kampen mot Sveits med en seier over Skottland under beltet. I den andre kampen gikk det ikke Norges vei.

Sveitserne fikk det første poenget i den andre runden i Edmonton søndag. Selv om Norge utlignet rett etterpå, så var det så nærme de kom. Etter sju runder var det riktignok fortsatt bare ett poeng som skilte, men så slo sveitserne til med tre poeng i runde åtte. Norge sikret seg ett poeng i den påfølgende runden, som også ble den siste. Dermed endte møtet 6–3 i favør Sveits.

Noen timer senere var det duket for et nytt oppgjør, denne gangen mot Nederland. Etter en poengløs førsterunde, slo Norge til med to og tre poeng i den neste to og ledet dermed 5–0. Nederlenderne begynte å plukke poeng, men i den sjette runden slo Norge til med tre poeng igjen. Nederland fikk ytterligere ett poeng før de ga seg på stillingen 8–3. Dermed var kampen over etter at bare sju av ti runder var spilt.