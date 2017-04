Knepen curling-seier over Tyskland

Begge lag begynte forsiktig og tok hvert sitt poeng i de to første omgangene. Deretter ble det to poeng per omgang fram til den sjuende, der ingen av lagene fikk uttelling.

I åttende omgang tok Tyskland ledelsen 7-6, og da også niende runde ble poengløs, ble det hele avgjort i den siste omgangen i Edmonton.

Norge fikk tidlig plassert en stein nesten midt i boet, og den ble liggende til siste slutt. I tillegg fikk skip Walstad satt ytterligere en poenggivende stein, som gjorde at Norge gikk seirende ut av kampen.