Norge ute av curling-VM

De norske VM-debutantene ble et nummer for små i møtet med vertslandet Canada i curling-VM. Vertene vant kampen 8-4, og Norge er ute av dansen for i år.

Før torsdagens kamp, som var Norges siste i gruppespillet, lå skip Steffen Walstad & co. på en delt femteplass. Canada var ubeseiret og ledet klart.

Lagene åpnet forsiktig og tok hvert sitt poeng i de to første omgangene. Deretter slo Canada til med fire poeng i den tredje omgangen. Selv om Norge plukket ett poeng i annenhver omgang, gjorde canadierne det minst like bra. Da den åttende omgangen var over, sto det 5–4 til vertslandet, og Norge ga dem seieren.

Canada er ubeseiret i gruppespillet på hjemmebane i Canada og ligger på topp etter gruppespillet.

Med fem seire og seks tap deler Norge sjuendeplassen med Japan og går dermed ikke videre til helgens sluttspill og medaljekamp.