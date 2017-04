- Utrolig deilig å havne på pallen

Snøscooterkjøreren fra Oppdal vant begge sine kvalifiseringsrunder i forkant av finalen i Sverige Cup. På grunn av skaden han pådro seg på hjemmebane under Midt-Norsk mesterskap for noen uker tilbake, har han ikke fått trent så mye som han hadde ønsket.

Men på utrolig vis ble han raskt friskmeldt og var klar for å kjøre finalen i dag.

- Løpet i dag gikk kjempebra. Jeg er veldig fornøyd, forteller han til Opdalingen.

- Jeg var to uker uten trening, og fysioterapeuten min sa at det hadde gått magisk fort med skaden og at den hadde kommet seg fortere enn normalt, sier han.

Selv om han har vært ute med skade en stund, synes Hoelsæther at det er morsomt at han fortsatt kan være med å kjempe i toppen.

Ingebrigt Hoelsæter viste muskler i Sverige Lørdag gikk 14-åringen fra Oppdal til topps i nok et snøscooterløp, da han vant Völlarracet 2017.

Feide konkurrentene av banen Ingebrigt Hoelsæter gjentok suksessen fra forrige helg og gikk til topps i andre kvalifiseringsrunde før finalen i Sverige Cup.

3. plass sammenlagt

Finaleheatet i dag ble avgjort gjennom to heat. Den beste sammenlagt ville stikke av med seieren.

- I det første heatet kom jeg ut som nummer to, og jeg fulgte han som ledet tett. Vi nådde igjen flere med en runde, og han som ledet fant et bra spor og suste forbi, mens jeg hadde utfordringer med å komme meg forbi. Der mistet jeg litt og endte som nummer to i det heatet, sier han.

I andre og siste finaleheat startet han som nummer tre og den posisjonen klarte han å ha hele løpet.

- Jeg er veldig fornøyd med å komme på pallen, sier oppdalingen.

- Det har vært en helt sinnsyk sesong

Snøscootersesongen nærmer seg slutten, og før Hoelsæter kan parkere snøscooteren for sesongen, har han ett løp igjen å delta i.

- Jeg skal delta i påskecross i Tydal. Dette er et av de artigste løpene jeg kjører og det er veldig deilig å avslutte sesongen med et slikt løp. Her er det ikke noe press, sier han.

- Hvordan vil du oppsummere årets sesong?

- Det har vært en helt sinnsykt bra sesong. Det har stort sett gått kjempebra, og jeg har vært på pallen i nesten alle løp. At jeg gikk på en smell på hjemmebane må jeg bare akseptere, men på en skala fra en til ti, så vil jeg si at det var en sjuer. Men det er slikt som skjer i denne sporten, og neste gang er det noen andre dette vil skje med, sier han.

Hoelsæter forteller at han også har funnet oppskriften på hvordan han neste år skal utvikle seg som snøscooterkjører.

- Jeg må bare kjøre mye, for det er kun det som gjør at jeg blir god, så får vi krysse fingrene for at jeg utvikler meg i rett retning, sier han.