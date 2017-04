Ny pallplass til Stinius

Høkkers Invitational er en ny og unik skikonkurranse i Norge. De beste frikjørerne møter de beste jibberne til dyst på Lemonsjøen Alpinsenter i Vågå.

Erik Naess og Stinius Hoseth Skjøtskift tok turen over fjellet til Vågå og Høkkers Invitational der de var inviterte. Stinius tok en 2. plass, mens Erik var litt uheldig i begge sine run.

Fra før har Stinius kjørt to Norgescupkonkurranser, hvor han blant annet står med en første plass. Seieren kom tidligere i mars.

– Jeg ville bare delta i konkurransen for å se hvordan nivået var. Jeg ble sjokkert og overrasket da jeg så at jeg hadde vunnet, fortalte han til Opdalingen etter at seieren var et faktum.

Hoseth Skjøtskift tar turen til Voss i morgen for å delta i sin tredje Norgescuprunde.