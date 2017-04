Sikret NM-gull på hjemmebane

Etter en jevn finale mot Lag Mjøen, var det Lag Skaga fra Oppdal curlingklubb som kunne juble høyest etter at finalen var over. Lagene fulgte hverandre tett fra starten av, og det måtte ekstraomgang til for å komme fram til en vinner.

Lag Skaga består av Martin Sesaker, Eirin Mesloe, Wilhelm Naess og Ingvild Skaga.

- Det var helt briljant å kunne avslutte sesongen med NM-gull på hjemmebane, forteller de til Opdalingen etter kampslutt.

- Det var veldig godt, spesielt for meg som ikke har hatt en vanlig sesong, for jeg har ikke hatt noe lag denne sesongen. Derfor er det veldig deilig å kunne ta lag sammen med de andre på laget og ekstra morsomt at vi gikk gjennom mesterskapet ubeseiret, forteller Wilhelm Naess.

Jevn finale

Etter at åtte omganger var spilt, stod det 3-3 og det måtte en ekstraomgang for å avgjøre hvem av Lag Mjøen og Lag Skaga som ville bli kronet til vinner.

- Lag Mjøen hadde overtaket i starten, men vi spilte oss opp ganske mye og når vi begynte å sette steiner, så klarte de ikke å holde følge. Det var nok femte omgang som var nøkkelen, for da klarte vi å ta ett poeng, forteller de.

De forteller at det er veldig deilig å gå gjennom mesterskapet ubeseiret.

- Lagfølelsen er veldig godt. Det har vært god stemning i alle kamper og vi har aldri hatt det så artig på en curlingturnering før, sier de.

Laget forteller videre at det var et veldig høyt nivå under årets mesterskap.

- Nå blir det en velfortjent ferie

Seieren i mix-NM gjør at de nå er kvalifisert for mix-VM i midten av oktober i høst.

- Å skulle spille i VM kommer til å bli en veldig kul opplevelse. Det blir vel noen treninger sammen før den tid, men først skal vi ta en velfortjent ferie, sier de.

I bronsefinalen møttes Lag Rønning (Lillehammer CK) og Lag Forbregd (Oppdal CK). Der var det Lag Rønning, som også var turneringens yngste lag, som var sterkest og sikret bronsen med en 5-3 seier og Lag Forbregd fra Oppdal.

Lag Myran (Oppdal CK) ble nummer fem etter å ha slått Lag Wibe (Halden CC) 11-3 i kampen om 5.- og 6. plassen.