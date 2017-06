Disse skal sykle Den store styrkeprøven

Styrkeprøven, også kalt Den Store Styrkeprøven Trondheim–Oslo, er et 543 kilometer langt sykkelritt med start i Trondheim og mål i Oslo. Det er også kortere traseer.

Rittet ble første gang arrangert i 1967 med 121 deltagere. Initiativtaker var Erik Gjems-Onstad fra SK Rye. Fra 1967 ble den arrangert hvert år, og i 1979 var det for første gang over 1000 deltagere med. Det foreløpige høydepunktet hva gjelder antall deltagere kom i perioden 1990-1992. I disse årene var det over 5000 deltagere med fra Trondheim hvert år, skriver Wikipedia på sine sider.

I år vil det være matstasjon ved Oppdalsporten.

Er det noen syklister som mangler i denne listen? Send en mail til katrine.naas@opdalingen.no med navn, startnr og pulje, så skal vi legge det inn i lista.

Disse syklistene fra Oppdal stiller på startstreken:

Startnr Navn Klubb Distanse Pulje 27 Andreas Welander Oppdal SK Trondheim 06:25 1271 Ragnar Welander Oppdal SK Trondheim 06:25 145 Kjetil Anshushaug Oppdal SK Trondheim 06:25 146 Oddvar Hindseth Oppdal SK Trondheim 06:25 1267 Håkon Fagerhaug Gustavsen Oppdal SK Trondheim 05:00 147 Frank Torleig Mathisen Oppdal SK Trondheim 06:25 1663 Ole-Jørgen Lian Oppdal SK Trondheim 05:00 1268 Jan Ove Henriksen Oppdal SK Trondheim 06:25 1662 Rune Gottheim Oppdal SK Trondheim 05:00 1266 Simen Bjerke Bekken Oppdal SK Trondheim 06:25 1269 Ragna Hindseth Henriksen Oppdal SK Trondheim 06:25 1270 Rune Hindseth Oppdal SK Trondheim 06:25 1889 Tonje Tømmervold Trondheim 06:25

Disse syklistene fra Rennebu stiller på startstreken: