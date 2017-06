Her tar syklistene en svipptur hjemom

Grytidlig lørdag morgen gikk startskuddet for årets utgave av Den store styrkeprøven - det 543 kilometer lange sykkelrittet fra Trondheim til Oslo. Med i konkurransen er nærmere 20 syklister fra Oppdal og Rennebu.

Et av høydepunktene for publikum hvert år, er å få et glimt av sykkelfeltene når de passerer Berkåk og Oppdal sentrum.

Heiet fram gjennom hjemkommunene

Arnt Hårstad, Per Stian Sanden Aune og Arve Værnes fra Rennebu sykler for Trønderekspressen, som er et samarbeid mellom 30 av de beste syklistene i Midt-Norge.

Rundt klokken åtte lørdag morgen passerte sykkellaget Berkåk. Ut ifra et bilde som er publisert i Facebook-gruppa til Rennebu IL Sykkel, så det ut som at gruppen med syklister var i fin form.

I Oppdal sentrum hadde en stor heiagjeng stilt seg opp ved rundkjøringen ved Felleskjøpet for å løfte fram oppdalssyklistene. Folk hadde også stilt seg opp flere andre steder.

Syklistene fra Oppdal startet noe senere enn utøverne fra Rennebu, og syklet gjennom sentrum av hjembygda rundt klokken 10.20. De ledet an et langt sykkelfelt med en gruppe med flere titalls andre utøvere på slep.

Oppfordring fra politiet

Politiet i Sør-Trøndelag gikk lørdag morgen ut med en oppfordring til alle bilister om å vise hensyn overfor syklistene.

- Dette arrangementet skjer hvert eneste år og er ikke noe nytt. Trafikken kan gå litt saktere forbi syklistene. Derfor ber vi folk være tålmodige, sa operasjonsleder Anlaug Oseid i Trøndelag politidistrikt.

Ifølge Oseid skal politiet ikke ha fått inn noen klager.