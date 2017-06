Rennbygg til topps i Styrkeprøven 2017

Lørdag var det klart for årets utgave av Den store styrkeprøven Trondheim - Oslo. Med sine 543 kilometer er sykkelrittet kjent for å være en styrkeprøve uten like.

17 ryttere fra Trønderekspressen vant årets utgave av Den store styrkeprøven fra Trondheim til Oslo. Laget består av flere av Midt-Norges beste syklister, og her finner vi Arnt Hårstad, Arve Værnes, Per Stian Sanden Aune fra Rennebu.

- Jeg er utrolig stolt av hele laget. Vi viser en vanvittig lagmoral og stå-på-vilje. Det er en seier å få være med dem, forteller Sanden Aune til Opdalingen. Han legger til at han for første gang er ordentlig imponert over seg selv.

Rye vant med 20 minutter i fjor, men denne gangen måtte laget se seg kraftig slått av trønderlaget, med over 57 minutter.

Trønderekspressen hadde en gjennomsnittshastighet på 39,82 km/t. Håkon Rollen Veseth fikk æren av å sykle først over mål. Ved passering Gjøvik var ledelsen litt over 26 minutter og laget økte avstanden på de siste 14 milene.

Sanden Aune måtte gi slipp på Minnesund, bare syv mil før mål i hovedstaden. Arve Værnes og Arnt Hårstad hang derimot på feltet helt inn til mål.

- Jeg var helt tom i beina. For meg er det alt eller ingenting på sykkelen. Jeg tror ikke alle forstår hvor voldsomt høyt tempo vi sykler, sier han.

Her tar syklistene en svipptur hjemom Den store styrkeprøven er i full gang. Lørdag morgen passerte syklistene Berkåk og Oppdal sentrum.

Flere syklister fra Oppdal deltar også i det lange sykkelrittet. De startet senere enn gjengen fra Rennebu, og ventes i mål etter hvert. Opdalingen kommer tilbake med flere resultater.