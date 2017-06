Siste kveld med gjengen

Mandag kveld hadde sykkeklubben i Oppdal siste treningsøkt for rekruttene før sommerferien.

Dette var også siste treningsøkt før sykkeltalentet Magnus Skreen Vognild reiser sørover og begynner på toppidrettsgymnaset med full fokus på sykling.

For å markere den litt spesielle treningsøkten spanderte sykkelklubben og Magnus is til rekruttene på slutten av treningen. Det er stort tilsig til sykkelklubben for tiden og det var godt oppmøte denne kvelden.

- Det har gått greit til nå, men nå begynner jeg å kjenne at det blir litt rart å reise til Lillehammer ja, fortalte Magnus til Opdalingen, omringet av ivrige rekrutter som synes det var stor stas å bli tatt bilde av sammen med sykkeltalentet.

Med på treningen var også vesle Didrik Flå , søskenbarnet til Magnus, han var mest opptatt å få hjelp til "å hoppe" på sykkelen, noe Magnus mer enn gjerne hjalp til med.

Nå blir det ritt hver eneste helg framover for Magnus, før han pakker kofferten og flytter til Lillehammer for å starte på studenttiden og en videre sykkelkarriere.

