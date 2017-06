Folk svikter turrittet i fjellgrenda

- Vi har besluttet å avlyse årets utgave av Nerskogsrittet. Dette på grunn av vesentlig færre påmeldte enn tidligere år, og en ikke særlig hyggelig værmelding.

Dette skriver Nerskogsrittet på Facebook. Rittleder Kjetil Værnes forklarer;

- Deltakerantallet når det gjelder forhåndspåmeldte er nokså mye lavere enn tidligere år, og kombinert med en dyster værmelding, gjør at vi heller ikke har særlig stor tro på mange etteranmeldte. Vi har lyst til å arrangere dette flotte rittet, men det er masse jobb som krever mye, så med så lav interesse har komiteen nå tatt denne beslutningen, sier han.

Nerskogsrittet merket en nedgang i interessen også i fjor, da færre meldte seg på enn tidligere år. Tendensen forsterket seg i år.

- Ja, det er betydelig færre enn i fjor som er påmeldt, vi snakker faktisk om en halvering. Den harde kjerne synes dette er veldig synd, for de sykler jo uansett vær. Men for familier og trimmere frister det nok ikke like mye. Vi rigger oss for 300-4000 deltakere, og da blir det noe annet med snaut hundre, sier Værnes.

Nerskogsrittet arrangeres av Nerskogen grendalag og Rennebu idrettslag. Ildsjelene bak sykkelrittet vil nå foreta en evaluering for å stake ut veien videre.

- Vi må diskutere hvordan vi skal legge opp dette til neste år, både når det gjelder tidspunkt og andre ting rundt rittet. Vi må ta en vurdering for hvordan vi skal endre dette for fremtiden. Det er altså ikke snakk om å legge ned Nerskogsrittet for godt, presiserer Værnes.