- Om vi skal holde oss i divisjonen, må vi begynne å sanke poeng

Kampfakta:

5. div. menn avd. 04

Oppdal - Tolga-Vingelen 1-3 (1-0)

Mål Oppdal: Anders Schive Hoel

I kveld var det duket for vårsesesongens siste kamp for Oppdal A-lag og motstander i kveld var Tolga-Vingelen. Det var hjemmelaget som startet kampen bestog midtveis i første omgang var det Anders Schive Hoel som sendte hjemmelaget i føringen.

Oppdal holdt ledelsen inn til pause.

I andre omgang presset både Oppdal og Tolga-Vingelen på for å score mål. Oppdal var ute etter å sette 2-0, men i det 50. minutt var det gjestene som utliknet.

Oppdal hadde flere sjanser ved Marius Røhjell til å sette mål nummer to, men det lyktes ikke for de grønnkledde. I det 58. minutt var det keeper Sondre Jønsson som hadde en kjemperedning og som hindret gjestene i å gå opp i en ledelse. Sju minutter etterpå jublet oppdalsspillerne for mål etter en dødball, men målet ble annulert for angrep på keeper.

Midtveis i andre omgang måtte hjemmelaget se at gjestene gikk opp i en 2-1 ledelse. Oppdal presset på for en utlikning og hadde flere fine kombinasjoner som skapte nesten-sjanser for hjemmelaget.

På overtid kontret Tolga-Vingelen inn 1-3, som også ble sluttresultatet.

- Vi spiller en bra første omgang og vi er tidvis god i andre. Vi vinner duellene i første omgang. Andre omgang bærer preg av mange dueller og vi klarer ikke helt å utnytte rommene vi har. Vi går oss litt fast og blir spillende mye tilbake i stedet for å slå ut på kant, sier trener Erik Botten til Opdalingen etter kampslutt.

Haris Mesic har vært ute lenge for A-laget på grunn av en kneskade og han fikk noen minutter på banen i dag.

- Det er veldig gledelig å ha han tilbake, men han er ikke helt 100 prosent enda. Men han kommer til å bli viktig utover høsten og vi så allerede noen tendenser i dag, sier Botten.

- Guttene gjør en fantastisk innsats i dag og vi spiller tidvis veldig bra. Vi kunne fort ha tatt poeng i denne kampen, sier treneren.

- Men dere må vel begynne å ta poeng snart?

- Vi må vel strengt tatt ingenting, men har vi et ønske om å holde oss i 5. divisjon, så må vi begynne å ta poeng og vinne kamper, sier Botten.

Nå er det en pause for Oppdal A-lag før høstsesongen sparkes i gang. Oppdal starter høstsesongen med fire bortekamper og de grønnkledde fra Oppdal starter borte mot Tynset 2 søndag 6. august.