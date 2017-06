Svarteper til vinneren

Det er Ingebrigt Hevle som gir bort en av sine geiter i premie til vinneren av eliteklassen under lørdagens konkurranse i O-festivalen. Navnet på geita er Svarteper .

- Jeg gleder meg til å se ansiktet til den som får geita og hvordan reaksjonen blir. Jeg tror det kommer til å bli veldig artig, sier Hevle.

- Det var i fjor sommer/høst de ringte meg og lurte på om jeg kunne avse en geit i premie. De har hatt kontakt med landbrukskontoret i Oppdal, sier Hevle.

Gunn Kari Hygen er premiesjef for hele arrangementet og hun forteller til Opdalingen at de ønsket å gjøre noe annerledes i forbindelse med årets premieutdeling på festivalen.

- Vi ønsker å skape blest rundt en fantastisk sport og siden vi er i den største sau og geit bygda i Norge, så passet dette veldig bra, sier hun til Opdalingen.

Å gi en geit i premie skjedde også for 50 år siden i Selbu.

- Da jeg tok kontakt med Ingebrigt Hevle i høst var han med på notene med en gang, sier hun.

- En premie jeg alltid kommer til å huske

Paul Sirum fra Frol IL vant herrenes eliteklasse under O-festivalen lørdag. Han forteller at han ble mildt sagt sjokkert da han så var premien var. Det var barnebarnet til Ingebrigt Hevle, Mia Hevle Norbeck (9) og Ellen Margrete Stubban Hygen (11) fra Østmarka orientering som overbrakte geita til vinneren.

- Først ble jeg veldig usikker og jeg skjøte ikke hvordan jeg skulle få med meg geita i bilen, sier han til Opdalingen.

Vinneren kan senke skuldrene noe, får vedkommende skal ikke ha med seg en levende geit i bagasjen. Geitebukken skal tilbake på beitet etter premieutdelingen i dag og at vinneren får premien sin til høsten, når dyret er slaktet og skinnet er garvet.

- Det var en veldig original og artig premie. Jeg kommer til å huske dette for resten av livet, sier han.

Selv har han erfaring med geit, da han hadde det på gården da han var yngre. Han kommer fra gård og er ikke helt ukjent med gårdsdyr.

- Hvordan vil du oppsummere løpet ditt i dag?

- Jeg løp stabilt og bra teknisk. Jeg hadde en god følelse hele veien og er veldig fornøyd. Det er et veldig spesielt terreng her i Oppdal som du ikke møter andre plasser i Norge. Jeg koste meg hele tiden og det er veldig artig å orientere her, sier han.

Planen er at han også skal løper i morgen og da er målet å gå for seier nummer to denne helga.

- Vi bor ved Bjerkeløkkja i helga, og det er veldig fantastiske omgivelser her. Jeg har tenkt på å komme tilbake hit i sommer og ta trekantrunden i Trollheimen. Det er veldig flotte treningsomgivelser her, sier han.

Over 2000 deltakere

Arild Holm Clausen , leder av hovedkomiteen for O-festivalen 2017 forteller at de så langt har hatt et kjempearrangement i Kåsen.

- Det er drøyt 2000 deltakere her i dag og vi har fått veldig gode tilbakemeldinger fra folk som synes at opplegget er veldig bra. I tillegg blir alt lagt til rette for oss og når været bestemte seg for å være på vår side, så kan det ikke bli noe annet enn perfekt, sier han.

Han forteller at de kommer nok til å søke flere ganger om å få arrangere O-festivalen i Oppdal.

Welander: - Håper dere tar turen tilbake ved en senere anledning

Også ordfører Kirsti Welander hadde tatt turen til Kåsen denne dagen.

- Det er veldig hyggelig å få komme hit. Da jeg våknet i morges og hørte at det silregnet ute, var dere de første jeg tenkte på og hvor bløte dere kom til å bli. Men jeg har fått vite at O-løpere ikke bryr seg så mye og at de er veldig sportye, sier hun.

Welander ønsket å takke for at festivalen ble lagt til Oppdal.

- Det er veldig stas at dere kommer hit og jeg håper dette kan være til å bidra at interessen for O-løp blir større her i Oppdal. Orientering er en idrett som det ikke er en så stor aktivitet i her i bygda. Jeg håper også at dere tar turen tilbake ved en senere anledning, sier ordføreren.

I forbindelse med O-festivalen relanserer turorientering i Oppdal. Årets opplegg består av 70 poster, hvorav 30 er spesielt tilrettelagt for barn, som står ute fra St. Hans til godt ute i september. Det blir poster både i Kåsen-området og ved Gjevilvasshytta.