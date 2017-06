Vegard Skjerve reddet ett poeng for Haugesund

Kwesi Appiah ga Viking ledelsen ett kvarter før hvilen. Det var Viking-spissens tredje seriemål for sesongen.

Vegard Skjerve utlignet for Haugesund to minutter før slutt. Han satte inn 1-1 etter et langt innkast.

Vikings Hassan Sale Usman, Rasmus Martinsen og Steffen Ernemann fikk se det gule kortet. For Haugesund fikk Vegard Skjerve, Haris Hajradinovic, Fredrik Pallesen Knudsen og Liban Abdi gult kort.

Viking har ni poeng på 14 kamper, mens Haugesund har 19 poeng.

Kampen på Viking stadion ble ledet av Rohit Saggi. 8234 tilskuere bivånet oppgjøret.

2. juli skal Viking møte Molde, og Haugesund møter Tromsø.