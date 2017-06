Til topps i Sverige

Siri Johansen og Havdal Racing Team er nå ute på en flere uker lang dragracing-turne, der de skal delta i flere løp i Sverige og Finland.

Turneen må sies å ha fått en særdeles god start, for i helgas løp i Orsa i Sverige, endte det med seier. Akkurat slik det gjorde på den samme banen for en måned siden. Både plasseringen og tiden er identisk med det 17 åringen presterte i Orsa i slutten av mai.

- Da vart det seier på Orsa igjen! 8.93 i finalen, skriver Siri Johansen på facebook.

Siri stiller i klassen Super Comp, kjører en distanse på 402 meter, der det er om å gjøre å komme nærmest tiden 8.90. I søndagens finale i Orsa "bommet" hun med fattige tre hundredeler, og vant løpet.

- Har hatt ei fin midtsommer feiring her, og kjøringa vill e si har gått helt greit? Takk for ei fin helg alle sammen! No sætt oss kursen mot Finland, fårr å kjør i Alastaro til helga , skriver temaet på sine hjemmesider.