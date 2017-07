– Jo bedre du blir, jo færre venner får du

Rennbyggen bruker mesteparten av sin tid på freestyle motocross. Med sykkelen hopper han samtidig som han utfører akrobatiske stunts i luften. Rennbyggen er en av Nord-Europas fremste utøvere. I oktober i fjor beviste han dette med å bli Skandinavias første og én av ti i verden som landet fremlengs salto.

– Det var en utrolig herlig følelse å lande trikset. Jeg hadde litt dårlig tro på at det ville gå, for jeg hadde for liten fart mot hoppet. Desto deiligere var det da å lande trikset, fortalte han til Opdalingen etter at trikset var et faktum.

Den siste tiden har han tilbrakt sammen med kjæresten Maria Sandberg i blant annet Spania og på riksgrensen i Sverige.

- Mellom slagene har vi tilbrakt tiden enten i Spania med trening på sykkel eller på riksgrensen i Sverige med scooterkjøring. Maria er jo i utgangspunktet scooterkjører og må derfor tilbringe en del tid på scooteren for å holde sponsorene fornøyde. For meg er det selvsagt artig å få prøvd noe nytt, sier han.

De har de siste ukene arrangert en showturné.

- Hvordan har 2017 vært så langt?

- Det har vært et hektisk år, mye på grunn av showturneen vi har hatt i Nord-Norge. Jeg og Maria har stått for all organiseringen selv, så det har gått med enormt mye tid med å få alt klart. Alt fra tillatelser og forsikringer til klargjøring og bygging av hoppramper, sier rennbyggen.

- Vi har i tillegg brukt en del tid og kommet så smått i gang med vår egen kleskolleksjon som vi har solgt under showturneen. Foreløpig er det bare T-skjorter og capser, men etter hvert er planen å få produsert både jakker og gensere, samt å få en nettbutikk oppe og gå, sier han.

- Er bare noen ribbein som trenger tid

Showturneen startet i Verdal og var innom Mosjøen, Fauske, Evenskjer og Tromsø.

- Selve showturneen har gått veldig bra. Vi fikk en litt kjip start i Verdal med skikkelig drittvær, samt at Maria krasjet på treningen før showet og havnet på krykker. Vi fortsatte turneen og hadde to veldig bra show med mye folk i Fauske og på Marias hjemplass Evenskjer. Maria hadde også kommet seg såpass at hun fikk kjørt disse showene, sier rennbyggen.

Turneen ble avsluttet i Tromsø.

- Siste show var vellykket, om man ser bort fra at jeg underroterte en salto og gikk i bakken. Etter det jeg vet er kroppen heldigvis hel med bare noen ribbein som trenger litt tid, sier han med et smil om munnen.

- Tilbakemeldingene fra showene har vært meget bra. Spesielt fra folk i Evenskjer som aldri hadde opplevd noe lignende i bygda før. Spesielt artig har det vært å se at også godt voksne personer har hatt store smil om munnen mens vi har kjørt, sier han.

Mye spennende på gang

Sommeren er i full gang og Frøseth forteller at det er lite som er planlagt for sommeren.

- Jeg kommer nok til å tilbringe mest mulig tid med Maria og hennes sønn. Jeg har i tillegg tatt på meg å sette opp en hytte i Tromsø, så det blir fort noen uker der også, sier han.

Etter at han ble Skandinavias første og én av ti i verden som landet fremlengs salto, har det ikke blitt så mye tid på å øve inn nye triks.

- Når det gjelder frontflippen så er det som de fleste sporter, at jo bedre du blir jo færre venner får du. Jeg har fått merke på kroppen at andre kjørere i landet har følt et lite press etter at jeg landet frontflippen, sier han.

- Hva blir ditt neste mål på sykkelen?

- Mitt neste mål på sykkelen må jeg nesten holde hemmelig, så ikke mine arge konkurrenter her i Norge kommer meg i forkjøpet. Men jeg har et par ting i tankene som vil sette de på plass. Så får jeg se om tiden strekker til nå i sommer til å få prøvd, sier han.

- Hvordan ser resten av 2017 ut?

- Resten av 2017 er litt usikkert enda. Jeg har noen svært spennende ting på gang til høsten som jeg helst vil holde hemmelig til det er 100 prosent sikkert. Men det er i hvert fall ingen tvil om at det blir mere satsing og tid på sykkelen fremover, avslutter han.