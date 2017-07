- Etter ti år med samme trasé, er det på tide med noe nytt

Om en drøy måned går årets Saltdalshytta Sykkelener av stabelen, og i år er det en helt ny helt ny løypetrasé som utøverne skal få bryne seg på.

Oppdal Sykkelklubb har over lengre tid jobbet med traseen, som gir både smak av fjell og større innslag av sti. Den lengste distansen blir 60 kilometer, og byr på 1000 høydemeter fordelt på grusvei, traktorvei og sti. Den nye traseen vil bli mer publikumsvennlig da den i større grad går mer sentrumsnært.

– Den nye Saltdalshytta Sykkelenern-løypa har start og mål ved Skytterhuset i Oppdal, og går sørover på asfalt/grus før den krysser under jernbanelinja og over gamle E6. Følg Vikavegen/Spælavegen til Nysæterkrysset, opp bak Svarthaugen og ned til Skoresbrua og tilbake nordover langs Moavegen. Samme veg tilbake til Skytterhuset, før siste del som går nordover i Kåsenområdet mot Hesselberg og tilbake, forteller Ida Hindseth Bjerkaas og Martine Hårstad i Enern til Opdalingen.

De har ikke begynt å merke årets løype, på grunn av at grunneierne ikke ønsker så mye aktivitet i området før på selve konkurransedagen.

– Av hensyn til grunneiere i området, henstiller vi til ferdsel i løypa før selve rittdagen. Oppdal Sykkeklubb har i stedet utarbeidet en treningstrasé i nærområdet, med tilsvarende tekniske stipartier, som vi oppfordrer deltakere som ønsker å teste ut traseen til å benytte seg av. Vi håper folk vil benytte seg av treningsrunden, sier de.

- Tid for en forandring

– Vi har lenge diskutert en ny løype uavhengig av sentrumslogistikken. Etter ti år med samme trasé, var det på høy tid med en forandring, sier Hindseth Bjerkaas.

– Det blir veldig spennende å se om vi får med flere nå som vi legger om traseen. Vi går inn i nye tider, hvor terrengsykling og stisykling er in, og i den nye traseen er det innslag av begge deler. Det er mer, men snillere terreng enn tidligere, og vi har selv testet løypa, og den passer for alle, enten du har noen kilometer på sykkelen eller det er en stund siden sist du har syklet, forteller Hårstad.

Oppdal sykkleklubb har hatt en del dugnadsarbeid i området for å få på plass den nye traseen. De har blant annet gruset opp de verste partiene.

– De har gjort en kjempeinnsats med å lage ny løype og å legge til rette. Det gjenstår fortsatt litt småtteri før vi er helt ferdig, sier de.

Familie- og trimklassen blir også helt ny. Der er ikke den nye traseen helt spikret enda, og det er flere alternativ som blir vurdert.

– I familie- og trimklassen har vi et fokus på familien og at det skal være artig for alle. I tillegg ønsker vi å gjøre noe mer ut av knøtteenern, så der kommer det til å bli en artig løypa med små hinder, sier de.

Hårstad og Hindseth Bjerkaas sier at de tror skytterområdet vil være perfekt for et slikt arrangement.

– Vi ønsker å skape et familiearrangement som gjør at folk kan være der hele dagen. Det er dusj ved området og premieutdeling vil også foregå der, sier de.

Har tro på at det skal bli bra

– Hvilke forventninger har dere til sykkelhelga?

– Vi er nok ganske åpen og vi har nok tro på at det skal bli bra. Det er en ny trase, start/mål, i tillegg til at vi også er nye i dette gamet. Dette blir vårt første sykkelarrangement vi arrangerer, sier de.

De har ikke satt noe målsetning på hvor mange de håper melder seg på. De forteller at det viktigste for dem er å lage et bra arrangement for de som melder seg på.

– Vi oppfordrer oppdalinger til å være med. Siste helga før løpet skal vi mest sannsynlig ha en gjennomkjøring av løypa, og da håper vi at det er mange som blir med, sier de.