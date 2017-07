Skal terpe formen til Landsskytterstevnet

Førstkommende tirsdag arrangeres det en felles samling for Gauldal skyttersamlag på Oppdal skytebane.

Her vil det blant annet blir treningssamling for alle aldersgrupper og ferdighetsnivå. De yngste samles til eget opplegg på 100 meter standplass hvor fokus på grunntrening er tema. På 200 meter samles de fra ca 16 år og oppover, der det legges opp til uhøytidelige, men prestisjefylte konkurranser.

- Vi nærmer oss Landsskytterstevnet og dette blir en mulighet for finpuss både av skytetekniske og mentale elementer før årets Landsskytterstevne går av stabelen i Førde først i august, forteller Trond Jære til Opdalingen.

Etter treningsdelen samles alle til grilling og premieutdeling.

- Det sosiale er minst like viktig som treningsdelen og miljøet innen skyttersporten er kjent for å være inkluderende og godt, sier Jære.

Prestisjeduell

De har også fått med dere Ola Øie og Bjørg Marit Sæteren til en prestisjeduell.

- Skyttersporten betyr mye for mange. Ser vi på Oppdal har de vært arrangør av tre landsskytterstevner og tar sikte på nye slike gigantarrangement. Både for sportslig aktivitet, næringslivet og profilering av bygda. Et annet eksempel er når Rennebu skytterlag arrangerte tidenes største Norgescup i 2013 med over 1100 deltakere. Vi ønsker derfor å inkludere sentrale politikere i vårt arbeid for å vise skyttersportens betydning. I tillegg synes vi en slik innledning er en bra måte å «smelle i gang» årets siste treningssamling før Landsskytterstevnet, sier Jære.

Han forteller at de begge svarte umiddelbart ja med sporty innstilling.

- Et slikt felles arrangement i juli har vært arrangert et par ganger tidligere og deltakelsen har variert fra cirka 15-40. Et slikt arrangement med blanding av trening, morsomme konkurranser og sosial del er en bra måte og nå mange på, sier han.

Gauldal skyttersamlag består av skytterlagene: Hovin (Melhus), Haltdalen, Singsås, Budal, Soknedal, Meldal, Rennebu, Innset, Opdal & Midtbygden og Lønset og har til sammen ca 2000 medlemmer.