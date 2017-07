Til topps i Smøla rundt

I dag gikk sykkelrittet Smøla rundt av stabelen, med Per Stian Sanden Aune og Tormod Eggan fra Rennebu IL sykkel på startstreken. De startet i klassen Offroad tur, som er på 63 kilometer.

- Det var et veldig artig ritt. Jeg trodde det var flatt på Smøla, men det var kupert og ganske tungt, forteller Per Stian Sanden Aune til Opdalingen.

Han forteller at han lå i et felt med fire fra Trollheimen og at de prøvde å riste av han ganske tidlig.

- Jeg lå bak og lurte hele løpet, og tok de på oppløpet, sier Sanden Aune.

Rennbyggen syklet inn til ny bestetid i rittet og knuste den forrige rekorden med sju minutter. Dette var første gangen han deltok i dette rittet.

Tormod Eggan fra Rennebu var også med og han syklet inn til en sterk 7. plass.

For Sanden Aune er det Sykkelenern og Birken han nå skal rette fokuset mot.