Skifamilien på treningssamling

Skigruppa i Rennebu idrettslag, er denne uka på treningssamling på Natrustien på Sjusjøen. Her tar skifamilien vare både på det treningsmessige og sosiale fellesskapet.

–Dette er noe vi gjør hvert år. Vi er 35 store og små som har det veldig bra her på Sjusjøen, forteller Thor Halseth.

Halseth forteller at det bortsett fra litt kjølig værtype om morgenen, har det meste klaffet, også værmessig under oppholdet, som avsluttes i dag. Det er kanskje noen som drar hjem i morgen ettermiddag, men for flere andre har reisen bare så vidt begynt.

–Det er flere av skiskytterne som også spiller fotball, så det er flere oss som reiser videre til Danmark og Dana Cup, forteller Thor Halseth.