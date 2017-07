Ladet opp med berg og dalbane

En stor delegasjon fra Oppdal og en litt mindre fra Rennebu er nå på plass i Hjørring for å delta i årets utgave av Dana Cup.

Trener for Rennebu G16, Olav Stavne, melder om fine forhold og perfekt opplading.

- Mandag tilbragte vi i Fårup Sommarland, så først er vi litt turister. I dag starter fokuset på det sportslige, sier han, to og en halv time før laget entrer banen for å spille sin første kamp i turneringen mot Ålgård FK.

Stavne hevder at samtlige spillere er friske og raske, til tross for flere runder med berg og dalbanen i går. Laget gjennomførte en treningsøkt mandag kveld, og Stavne skryter av baneforholdene.

- Det har regnet her i noen dager, men det merkes ikke på banene. I dag er det overskyet, og meldt 20 grader. Helt perfekt spillevær, sier han.

Det første av våre lag som er i aksjon i Dana Cup 2017, er Oppdals 14-årslag i gutteklassen. Mens dette skrives, spiller de kamp mot Madla IL. Deretter er det 15-års laget som møter Vaulen IL klokken halv ti, etterfulgt av jentelaget i 14-års klassen, som spiller mot Arna-Bjørnar klokken 10.00.

Så følger de som perler på en snor, og her er det lurt å holde tunga rett i munnen; Oppdal Gutter 17 og Jenter 17 spiller begge kl. 11.30, mens Oppdal jenter 15 år, spiller sin første kamp halv to. Oppdal stiller med to lag i både Jenter 14 og jenter 17. Det andre 14-års laget spiller kllokken ti over to, mens det andre 17-års laget må vente halv tre i ettermiddag, før de kan entre banen for å spille kamp mot Ask FB.

Opdalingen vil følge lagene fra Oppdal og Rennebu tett utover i Dana Cap, så bare heng med.