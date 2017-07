- Det har gått utrolig bra

Våre lag som deltar i Dana Cup 2017, er nå ferdige med to av de tre innledende kampene i turneringen, og det begynner å spisse seg til i forhold til videre avansement i cupen.

14-årslaget i gutteklassen åpnet ballet med å knuse Madla Il 12-0, og fulgte tirsdag kveld opp den gode starten med å beseire svenske Lund BK 4-1. Førstelaget til Oppdal IL i Jenter 17 har også to strake seire å se tilbake på, etter først å ha vunnet 3-1 over Fyllingsdalen, før de tirsdag kveld slo det tyske laget Eintracht Lüneburg 4-1.

Andrelaget i samme klasse tapte åpningskampen knepent 1-0 mot Ask FB, før de revansjerte seg kraftig i sin andre kamp, da de slo eksotiske Amma FC fra India hele 14-0.

I klasse jenter 15 har Oppdal to strake seire, først 3-1 mot Fyllingsdalen, fulgt opp med en knepen triumf mot rumenske Vasas Femina Szekely.

- Vi vant 4-3, og det ble avgjort sju sekunder før slutt. Det ble en spennende og intens kamp, og stemningen var stor da det hele var over, rapporterer Gerd Staverløkk fra danske Hjørring.

Gerd kan fortelle om en flott turnering, der det meste har fungert utrolig bra.

- Vi er veldig godt fornøyd med oppholdet, og det er spennende å delta på en helt ny cup. Vi føler at vi har litt mer ferie her enn på Norway Cup, selv om det er så mange lag fra Oppdal som deltar, at det likevel blir en del farting mellom kampene. Men banene er flotte, alt er godt tilrettelagt og i dag er det over 20 grader og sol, sier hun.

Rennebu deltar med sitt 16-års lag i gutteklassen, og etter å ha fått en skikkelig fotballleksjon av Ålgård FK i sin åpningskamp, ble det langt jevnere da de møtte tyske TUS Neetze von 1906 onsdag morgen. kampen endte likevel med et knepent 4-3 tap, hvilket betyr at rennbyggen har noe å revansjere når de onsdag kveld spiller sin siste kamp før sluttspillet i Dana Cup kommer i gang torsdag morgen.

Kampene i Dana Cup fortsetter utover onsdagen, og Opdalingen følger opp når resultatene foreligger.

Resultater Dana Cup Oppdal IL:

Gutter 17

Viking FK - Oppdal IL 6-1

Richmond Park FC (England) - Oppdal IL 3-2

Gutter 15

Oppdal IL - Vaulen IL 4-2

Rödemisser SV (Tyskland) - Oppdal IL 4-0

Gutter 14

Madla IL - Oppdal IL 0-12

Lunds BK (Sverige) - Oppdal IL 1-4

Jenter 17

Fyllingsdalen FK - Oppdal IL1 1-3

Eintracht Lüneburg S (Tyskland) - Oppdal IL1 1-4

Ask FB - Oppdal IL2 1-0

Amma FC (India) - Oppdal IL2 0-14

Jenter 15

Fyllingsdalen FK - Oppdal IL 1-3

Oppdal IL - Vasas Femina Szekely (Romania) 4-3

Jenter 14

Arna-Bjørnar IL - Oppdal IL2 1-2

Kolbotn IL - Oppdal IL2 8-1

Skudenes UIL - Oppdal IL1 0-1

Berg TT IF - Oppdal IL1 2-4

Resultater Dana Cup Rennebu IL:

Gutter 16

Ålgård FK - Rennebu IL 6-0

TUS Neetze von 1906 (Tyskland) - Rennebu IL 4-3