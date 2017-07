- Ikke helt som forventet

Lagene fra Rennebu og Oppdal som er i Hjørring og deltar i Dana Cup, ble alle slått ut i sin første kamp i finalespillet.

Rennebu G16 røk 2-4 mot Elverum FB i 1/32 finalen i B-sluttspillet, Oppdal G17 ble slått 3-1 av hjemmelaget Hjørring IF i 1/16 finalen i B-sluttspillet, og G15 måtte bite i gresset i B-sluttspillet etter en rysare av en straffesparkkonkurranse, der franske ESPA til slutt vant 9-8.

Oppdal G14 som imponerte stort i kvalifiseringsspillet, der de vant alle sine kamper, fikk det langt tøffere da de møtte det tyske laget Düren-Niederau FC 1908 i A-sluttspillet. Tyskerne vant 2-0 og dermed var det snipp, snapp, snute også for guttene på fjortenårslaget.

Oppdal 2 i klasse jenter17 tapte 4-1 for Årvoll IL i 1/8 dels finalen i B-sluttspillet, mens Oppdal 1 måtte tåle et knepent 1-0 nederlag mot Trott IL i A-sluttspillet.

I 1/16 dels finalen i A-sluttspillet for jenter klasse 15 år, ble amerikanerne på Lace Norman SC akkurat litt for sterke og vant 2-1, mens jentene på de to lagene i 14 års klassen, begge røk ut mot danske Horsens FC. Først fikk Oppdal 2 merke dansk dynamitt, da de ble slått 3-1 midt på dagen på torsdag, før samme lag var ubeskjedne nok til å sende Oppdal 1 på hodet ut av turneringen med 4-0 torsdag kveld.

Rennebu G16 tapte sine tre kamper i kvalifiseringsspillet, og måtte dermed nøye seg med B-sluttspill i finalerunden. Torsdag møtte de Elverum FB i 1/32 finalen, og etter å ha ledet 1-0 til pause, gikk det skeis i andre omgang.

- Det ble ikke helt som vi forventet. De var ikke nær målet vårt i første omgang, og vi følte oss bra og foretok en del bytter, blant annet på grunn av gnagsår på sentrale spillere. Nå har vi gått fra å være turister til fotballspillere, og tilbake som turister igjen, forteller Olav Stavne til Opdalingen.

Stavne betegnewr Dana Cup som en på alle måter bra turnering. Det er egentlig bare været som kan endre på inntrykket, men det har også vist seg frem fra sin beste side.

- Det har vært fabelaktig spillevær, og selv om det regnet nokså kraftig forrige helg, merkes det ikke på banene. Hadde det samme skjedd på Norway Cup, vet vi alle hvordan banene hadde sett ut. Jeg er personlig ikke i tvil, Norway Cup når ikke Dana Cup til knærne, sier han.