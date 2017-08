Tre kjappe på Øya

Under et friidrettsstevne på Øya i Trondheim mandag løp Nora Solem Breili (13) inn til en solid årsbeste på 600 meter på tida 1.52.13, like bak persen.

Lianpi Hatsaw (14) ble nummer to på 600 meter på tida 1.50.70, og på 60 meter ble tida 9.01.

Kristine Gorseth (17) løp 60 meter utenfor konkurranse, og ble klokket inn på sterke 8.34, noe som er 7 hundredeler bak pers.

- Dette virker lovende foran høstsesongen, sier trener Kjell Arve Husby.