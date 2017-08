Populær fotballskole

Mandag starter Tine fotballskole på kunstgrasbanen i Rennebu. Nærmere 80 barn i alderen 7 til 12 år er påmeldt, nesten halparten av disse er jenter.

Fredag formiddag er det til nød plass til ytterligerre to-tre deltakere, men da er det også fullbooket, og vel så det.

- Veldig gledelig at en så stor andel av deltakerne er jenter, og ekstra morsomt er det at en av instruktørene er jente og landslagsspiller, sier leder i fotballgruppa i Rennebu Idrettslag, Olav Stavne .

Emilie Joramo stiller nemlig opp som en av instruktørene på den populære fotballskolen. Med seg har hun spillere på de eldste aldersbestemte lagene i Rennebu, som sammen med voksenpersoner vil instruere ungene i spillets finesser.

Den talentfulle jenta fra Innset i Rennebu har en hektisk fotballsommer bak seg. I juni deltok hun på Statoill treningsleir i Stavanger, der de beste talentene i Norge ble invitert. På treningssamlingen fikk Emilie verdifulle tips fra landslagspillerne Ada og Andrine Hegerberg . Emilie er også nylig kommet hjem etter spill for Rennebu G16 på Dana Cup.

Ikke nok med det; Emilie har også deltatt for Tiller, både på Scania cup og Storsjøcup i sommer, og har nok litt av hvert å lære bort til de aller yngste spillerne i fotballgruppa.

Tine sørger for at alle deltakerne får ei skikkelig fotballtrøye fra Nike. I tillegg er sekken de mottar fylt med vannflaske og annet utstyr det kan være kjekt å ha for hånden i løpet av den tre dager lange skolen.

Fotballskolen i Rennebu går altså over tre dager, fra mandag til og med onsdag. Skolen avsluttes med Champions League, en turnering der spillerne blandes, lagene får navn etter de store klubbene, og der instruktørene er managere.

Akkurat som i Real Madrid, PSG, Inter, Chelsea og Manchester United, med andre ord.

- Det er stor prestisje å gjøre det godt i denne turneringen, i hvert fall for trenerne, smiler Olav Stavne.

Stavne presiserer at på skolen handler det først og fremst om å lære fotball.

- Det heter jo fotballskole, men i tillegg til det faglige, er dette tre veldig sosiale dager, der det legges stor vekt på trivsel, sier han.