Parkerte konkurrentene

Hjemmehåpet Sigurd Mellemsæter syklet alene inn mot mål, og vant eliteklassen i Sykkelenern 2017.

- Formen kjennes bra, og det skal bli morsomt å få testet ut ei ny løype. Jeg er litt usikker på hvordan jeg skal legge opp løpet rent taktisk, men målet er å henge på teten i første del av løypa, for å ha sterke bein når tempoet øker mot slutten, sa Mellemsæter til Opdalingen få minutter før start.

En taktikk som så ut til å fungere godt, for unggutten holdt seg fremme i teten hele tiden, og i siste halvdel av rittet var det liten tvil om hvor seieren ville havne.

På mellomstasjonen på toppen av Elotec-bakken, hadde Mellemsæter opparbeidet seg en ledelse på fire sekunder til nærmeste konkurrent, en ledelse som altså bare ble større jo nærmere målgang de kom.

Mellemsæter, som representerer Lillehammer CK, tror han dro fordel av å sykle på hjemmebane.

- Det var høyt tempo, og jeg var i tet hele tiden. Det var nok en fordel at jeg kjente løypa, sier han like etter målgang.

Mellemsæter syklet 60 km på 1.52.35, og var 19 sekunder foran Per Buttingsrud Aaseng , TVK, i mål. Disse to var i en klasse for seg, for på tredjeplass finner vi Rasmus Strand , TVK, hele 2.36 bak vinneren fra Oppdal.

- Løypa startet med en fin vei, og ble avsluttet med en fin sti, noe som passer alle - også meg, smiler seierherren.