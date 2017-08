Sikret sesongens første seier

Kampfakta:

5. div. menn avd. 04

Brekken - Oppdal 1-2 (1-0)

Mål Oppdal: Haris Mesic (47, 55)

Det har virkelig ikke gått veien for Oppdal A-lag denne sesongen. Fasit før dagens kamp mot Brekken var ni strake uten seier. Men mot serieleder Brekken skulle det endelig løsne for Oppdal.

- Det er utrolig deilig å sikre årets første seier. Dette er et øyeblikk man jobber for hele vinteren og sesongen, og det er litt ironisk at den kommer når vi minst venter det, sier trener Erik Botten til Opdalingen.

Han forteller at de reiste til Brekken med blant annet tre juniorer og en debutant.

- I dag spilte vi veldig bra. Vi tok duell for duell og vi var veldig gode defensivt. Vi klarte å få Brekken ut av spiill, og det resulterte i at de ble irriterte og kjeftet på dommeren og hverandre, sier Botten.

- Følte at dette var vår dag

Men det var hjemmelaget som tok ledelsen etter 25 spilte minutter. Ifølge Botten havnet de under på uflaks. Brekken sendte avgårde et skudd fra distanse, som gikk via en spiller og i mål. 1-0 var også pauseresultatet.

2. omgang var kun to minutter gammel da Oppdal utliknet til 1-1 ved Haris Mesic. Han ble spilt gjennom og tuppet ballen i motsatt hjørne for keeperen.

Etter 55. minutter var Oppdal frampå igjen, og Mesic sendte av gårde et skudd som lå som limt i krysset. Dermed var kampen snudd og Oppdal i 2-1 ledelse.

- Stemningen under kampen var veldig bra. Spillerne var flinke til å backe opp hverandre og dette var første gangen jeg har sett at Oppdal har pratet motstanderlaget i senk. Vi følte at dette var vår dag, sier treneren.

Neste kamp for Oppdal A-lag er førstkommende torsdag borte mot Byneset.

- Jeg er veldig glad for at vi har kamp allerede til uka. Nå har vi fått inn en tro og entusiasme i laget som jeg tror vi kan dra stor nytte av, sier han.