Ånung Viken NM-kvalifisert

Ånung Viken løp onsdag kveld 1500 meter på tiden 3.55.43, og klarte dermed kravet for å delta i Norgesmesterskapet for senior.

Da kravet ble oppnådd etter at påmeldingsfristen hadde gått ut, måtte Vollan Oppdal Friidrett ta kontakt med både arrangøren Sandnes IL, klubben til Ingebrigtsen-brødrene og der VOF hadde løpere i Ungdomsmesterskapet i fjor, samt teknisk konsulent i Friidrettsforbundet for å få tillatelse til etteranmelding.

Etter iherdig epost-trafikk kom klarsignalet for deltagelse, og Ånung er klar for sitt første senior-NM. For øvrig sammen med tidligere VOF-løper Turid Loe, som nå løper for Selsbakk. Hun skal prøve seg på 400 meter og kanskje 800 meter.

- Ånung har hatt en litt ujevn sesong, men er tydeligvis på sporet igjen nå. Han har satt personlige rekorder både på 800 meter og 1500 meter. Det er også disse distansene som er aktuelle for båggåstrondingen i NM. Det var gledelig med klarsignal fra friidrettsforbundet, så nå er Ånung på jakt etter flybilletter og sted å bo i Sandnes, sier Kjell Arve Husby, som er storfornøyd med at klubben har deltager i senior-NM.