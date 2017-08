Målshow da Rennebu sparket i gang høstsesongen

6. div. menn, avdeling 08

Frambanen

Rennebu – Singsås 11 – 0 (6-0)

Torsdag kveld tok Rennebu A-lag i mot Singsås hjemme på Frambanen. Hjemmelaget fikk som ventet en enkel kamp mot tabelljumboen, som kun har tatt syv poeng denne sesongen.

De første minuttene av kampen skjedde det svært lite, men da Stian Sandhaugen fant veien til mål etter elleve minutter spilt startet underholdningen.

Fem minutter senere fikk Aleksander Sæther Flå stå umarkert foran mål og satte ballen kontant bak keeperen. 2-0 til Rennebu. Spillende trener Håvard Hårstad Meslo økte til 3-0 like etterpå.

I det 23. minutt var Aleksander Sæther Flå frampå igjen og satte inn sitt andre for kvelden. 4-0 til hjemmelaget. Fire minutter senere var det tvillingbror Marius Sæther Flå sin tur til å øke ledelsen til 5-0.

Christian Ilvang fikk æren av å sette inn 6-0 til Rennebu seks minutter før pause. Hjemmelaget dominerte førsteomgangen totalt og slapp ikke Singsås til noen muligheter.

Etter hvilen fortsatte Rennebu der de slapp. I det 51. minutt ble Alexander Sæther Flå taklet hardt innenfor 16-meteren. Dommeren pekte på straffemerket. Sistnevnte tok straffen selv og satte inn sitt tredje mål. 7-0 og hattricket var et faktum.

Samme mann var på farten to minutter senere og stupheadet ballen i mål etter et fint innlegg. Fire mål på Alexander Sæther Flå og oransjetrøyene gikk opp til til 8-0. Storscoreren ga seg ikke før han fikk sitt femte mål i kampen etter halvspilt andreomgang.

Asle Olav Ness tegnet seg også på scoringslisten med å sette inn mål nummer ti for hjemmelaget.

Markus Nyberg avsluttet målshowet like før slutt og sørget for at Rennebu vant hele 11-0 hjemme mot Singsås.

Nå venter fire bortekamper på rad for Rennebu A-lag. Første utfordring er mot Os/Nansen 26. august.