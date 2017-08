Hentet hjem viktig bortepoeng

5. div. menn, avdeling 04

Byneset kunstgress

Byneset – Oppdal 2-2

Torsdag kveld tok Oppdal A-lag turen til Byneset for å jakte flere poeng i høstsesongen. Oppdalingene har en fått ny giv etter seieren mot Brekken forrige helg, og håper å vinne mange fotballkamper, slik at laget unngår å rykke ned.

- I det store og hele er det en veldig bra kamp for vår del, men spillerne er litt skuffet og hadde lyst og vilje til å ta tre poeng, forteller trener Erik Botten til Opdalingen.

Selv om spillergruppa og treneren helst skulle sett at det ble tre poeng, ser de fremover mot de neste kampene.

- Vi har fortsatt syv kamper og 21 poeng å kjempe om. Vi gir ikke opp, og får selvfølgelig for tre poeng i neste kamp, sier Botten.

Neste kamp for Oppdal A-lag er borte mot Gimse 25. august.

Dårlig 1. omgang

Oppdal startet kampen litt famlende og kom sent i press og stresset med ballen. Like før halvspilt omgang fikk Oppdal to gigantiske sjanser og flere halvsjanser. Dessverre ville ikke ballen i mål.

Midt i den gode perioden til bortelaget scoret Byneset på en ballmiss. Et hardt skudd nede ved stolperota og utagbart for keeper. 1-0.

Fem minutter senere kommer samme Byneset-spiller igjen og økte ledelsen til 2-0. Oppdal hevet seg i slutten av omgangen, og sørget for at det ikke ble flere mål i mot før pause.

God etter hvilen

Etter en fabelaktig pauseprat er det et bedre oppdalslag som entrer banen i andre omgang. Ifølge Botten var det nesten ren enveiskjøring, sett bort fra noen spede forsøk på overganger fra Byneset.

Etter rundt 60 minutter spilt scorer Oppdal endelig. Aslak Nyvold satte ballen kontant i mål etter corner, seks minutter etter at han ble byttet inn på. 2-1.

Cirka fem minutter senere spilles Haris Mesic gjennom, og setter på sedvanlig vis, kontant i bortre hjørne. 2-2.