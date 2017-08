Klar for fotballcup på Fosen

Tine fotballskole har så vidt avsluttet når rundt 180 spillere fra Oppdal reiser til Fosen for å delta på den årlige Ørland Sparebank Fotballcup på fredag.

I turneringen deltar oppdalslag fra gutter og jenter 11 år og helt opp til jenter 15 år. De fleste aldersbestemte lagene stiller med to lag hver. Sammen med trenere, familie og venner vil Oppdal bli godt representert på cupen.

Kurt Enebakk er trener for Oppdal G11. Dette er det første året at han deltar på cupen med et oppdalslag. Tidligere har han vært med en annen klubb.

– Vi blir en bra gjeng fra Oppdal i år. Det blir spennende å se hvordan vi hevder oss, forteller han til Opdalingen.

Enebakk er glad for at fotballgruppa i Oppdal Idrettslag velger å delta på denne turneringen.

– Det er en perfekt cup for laget mitt i hvert fall. Den er passe stor, og er både sportslig og sosial. Det bruker å være tivoli der, og det er jo morsomt for barna, sier treneren.

For 11-åringene er det verken rangering eller sluttspill. Det synes Enebakk er like greit.

– Vi tar det som ekstra trening. Mandag etter cupen starter seriespillet i høstsesongen, og helga etter er det Oppdalscup. Det blir mye fotball fremover, men det tror jeg ikke barna ser på som en ulempe, forteller han og smiler.