Holder stand tross konkurranse fra andre

I helga er det klart for fotballturneringen Oppdalscup på Oppdal Bankbane. Den årlige cupen tiltrekker seg nærmere hundre lag fra Trøndelag, Oppland, Hedmark og Møre og Romsdal.

Styremedlem Rune Hagen i fotballgruppa i Oppdal Idrettslag kan opplyse at det i år er påmeldt 99 lag. Det er fem flere lag enn i fjor, da 94 lag deltok i turneringen.

–Det er kjempepositivt at det blir flere lag enn i fjor. Det er stor konkurranse med mange andre cuper samme helg. En planlagt turnering i Skaun måtte avlyses på grunn av for liten påmelding, forteller han.

Lag fra hele Midt-Norge

Oppdal stiller i år med 46 lag. I Rennebu er det kun et lag påmeldt. I tillegg til lokale lag er det titalls av lag fra andre kommuner og fylker i Midt-Norge. Barn kommer fra Trondheim, Tynset, Otta, Dombås, Lesja og Kristiansund.

–Det vil bli stor aktivitet gjennom hele helga. I tillegg til rundt 500 spillere kommer også trenere og foreldre. Vi snakker nok om rundt 1.000 mennesker i løpet av hele helga, sier Hagen.

Fotballcupen går over to dager og er delt opp etter alder. Lørdag skal 49 lag med spillere i alderen syv til ti år spille kamper. Syvåringene skal for første gang i turneringen spille treer-fotball. Resten av lagene spiller som tidligere på femmerbane. Ingen av lagene spiller med rangering eller sluttspill.

På søndag er det lagene fra elleve til 14 år som skal i ilden. Her er det totalt 50 lag. Det vil bli sluttspill på den eldste klassen, som i år består av både 13- og 14-åringene grunnet liten påmelding.

200 kamper i løpet av helga

Ifølge hagen vil det bli spilt rundt 200 fotballkamper i løpet av helga. Lørdag spilles det kamper konstant på fem baner fra tidlig morgen og utover ettermiddagen. Søndag starter de første kampene klokken ni, og cupen er ikke ferdig før finalene spilles ved 18-tiden.

Gressbanen ved friidrettsbanen blir også klar til turneringen. Hagen forteller at de er helt avhengig av å få spilt kamper der.

–Enkelt plasser på banen har ikke gresset vokst like godt, men vi skal klare å spille to syverkamper der samtidig, sier han.

Mange frivillige

Nærmere 80 frivillige skal i sving under cupen. I år er det 15-åringene med foreldre som står for gjennomføringen. Flere roller må fylles, blant annet som dommere og kioskselgere.

Arrangementet het tidligere Domus Cup, men i fjor ble det nye navnet tatt i bruk for første gang. Hagen ser flere fordeler med navnet Oppdalscup.

–For det første står vi friere når det gjelder sponsorene. Like så viktig er det at vi får profilert oppdalsnavnet de flest mulig. Vi sender ut mail til lag i flere fylker, så det er positivt for næringslivet i Oppdal også, mener han.