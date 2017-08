Familien på fem klar for verdens største terrengritt

I helga arrangeres den 25. utgaven av Birkebeinerrittet og til start er en stor delegasjon fra vårt område som er klar for å komme seg gjennom den 86 kilometer lange løypa. Eirin Heggvold og Aleksander Skotte er sammen med sine døtre Ida Heggvold (14), Agnes Heggvold Skotte (3,5) og Selma Heggvold Skotte (2) klare for å trøkke til på Lillehammer.

Både Eirin og Aleksander har deltatt på fredagsbirken og birkebeinerrittet en gang tidligere. Ida har syklet UngdomsBirken en gang tidligere og har også tatt trippelen.

- Mitt første birkenritt var en utrolig tøff og hard opplevelse. Jeg syklet meg tom og gikk på en smell underveis. Jeg lå i grøfta og klarte ikke å sykle videre, men jeg bestemte meg for at jeg skulle i mål og da jeg kom til Sjusjøen, viste jeg at det bare var nedover igjen. Da jeg skjønte at jeg klarte det, kom tårene. Det var en helt spesiell følelse å krysse mållinjen. En mestringsfølelse, sier Eirin Heggvold.

- Jeg har tidligere vært med på både løpe- og skibirken, sier Aleksander.

Også de to minste på 3,5 og 2 er klare for å tråkke til på Lillehammer. De skal delta i BarneBirken.

- De minste ser opp til storesøster og skal gjøre det samme som hun, sier de.

- Bra å ha noe å se fram til

Fra Drivdalen IL er det en solid gjeng som er påmeldt til sesongens store sykkelhelg.

- Grunnen for at jeg melder meg på er for å ha noe å trene opp mot resten av året. Vi er en gjeng med damer fra Drivdalen som stiller til start og trener sykkel til Birken, Ingalåmi og løpebirken sammen. Det gjør at vi har noe å se fram til, sier Eirin.

- Har dere noen mål for årets ritt?

- Målet er å slå tiden fra i fjor. Jeg tror jeg er i bedre form enn sist jeg syklet birken og er nok mer forberedt på hva som venter meg, forteller Aleksander.

- Jeg konkurrerer først og fremst med meg selv. Og jeg skal ikke komme sist, sier Eirin.

For Ida sin del gleder hun seg ikke spesielt til selve rittet.

- Jeg gleder meg aldri til Birken, for jeg vet at jeg blir så sliten. Men jeg vet at det alltid går bra til slutt, sier hun.

De forteller at de ikke har noe fast treningsopplegg de følger før de skal tilbakelegge 86 kilometer på sykkelen.

- Vi trener når vi får tid. Jeg trener en del sammen med damene i Drivdalen, men når både jeg og Aleksander har fri på dagen og barna er på skole og i barnehage, hender det ofte at vi tar oss en treningstur sammen, sier Eirin.

- Hvor kom sykkelinteressen deres fra?

- Sykkel har blitt brukt mest som et framkomstmiddel til og fra jobb og skole. I 2013 skaffet vi oss ordentlige sykler og vi deltok på birken for første gang i 2014. Det var rett og slett drømmen om birken som gjorde at vi investerte i ordentlige sykler, sier de.

- Det blir ei artig helg

Selv om alle fem skal konkurrere i løpet av helga, er det likevel det sosiale som står i fokus.

- Det kommer til å bli ei artig helg. Vi er også mange fra Oppdal og Drivdalen som skal sove på samme campingplass. Dessuten er det veldig trivelig at hele familien kan reise sammen å tilbringe helga sammen på Lillehammer, i tillegg til at man også har en heiagjeng i løypa, sier Eirin.

Aleksander skryter også av opplegget i forbindelse med sykkelbirken.

- De er veldig gode på å arrangere forskjellige ritt og renn. De har gode arrangement gjennom hele sesongen, sier han.

- Det er veldig forutsigbart. Du vet hvor du finner ting og vi har aldri opplevd lange køer eller parkeringsproblem i området ved Håkonshall. Det er et veldig positivt opplegg, sier Eirin.

- Hvilke forventninger har dere til helga?

- Vi har forventninger om at det skal bli god stemning og at vi skal ha det trivelig alle sammen. Vi sjekker også værmeldingene fram mot helga og håper vi får været med på vår side, sier de.