Ånung Viken "sjokkerte" i NM i friidrett

- Dersom du har brukt hele sommeren på å kappspringe med moskus, ja, da blir du rask til beins, spøker trener Kjell Arve Husby når vi ber han kommentere Ånung Vikens sterke prestasjoner under NM i friidrett i Sandnes.

I sommer har Ånung jobbet som moskusguide, og om han ikke direkte har løpt om kapp med villdyra, så har det blitt mye frisk luft og gåing i fjellet. Nå spørs det likevel om akkurat det har vært utslagsgivende for resultatene i helga.

- Nei, nå har han jo endelig skjønt at han er rask, kommenterer Husby.

- Nå blinker det gule varsellamper for han, humrer Husby, som synes det er greit at Ånung har lagt bort ski og staver og satser på løp. Husby har regnet litt på det ok førsterunden på 800-meter fikk fort unna, så rent mattematisk så har Ånung slått sin personlige rekord på 400-meter to ganger i løpet av én 800-meter - i alle fall teoretisk.

- Fredag kvalifiserte han seg til finalen med tiden 1.54, som er ett sekund bedre en personlig rekord. I finalen sprang han på tiden 1.52.53, altså ytterligere en forbedring på personlig rekord.

Vinnertiden på 800-meter ble 1.50.07.

Turid Loe kommer også fra Oppdal og Båggåstronda, men hun deltok for Selsbakk. Hun sprang seg også inn til finale på tiden 59.04. I finalen ble hun nummer syv på tiden 58,63, som er 12-hundredeler bak personlig rekord.

Turid har for øvrig trent en god del i Oppdal i summer ettersom hun har hatt sommerjobb i Oppdalsbanken.

Til høsten flytter Ånung til Oslo, men han planlegger å fortsatt løpe for Vollan Oppdal Friidrett, mens Turid som flytter nordover vurder å melde overgang tilbake til VOF.