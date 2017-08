Mia Norheim på 3. plass i Halvbirken

I tillegg til Sigurd Mellemsæter som kom på en strålende 3. plass i klassen Elite Menn, gjorde også Mia Norheim, som for tiden går på Oppdal videregående skole, idrettslinja, en bra innsats i Ultrabirken der hun kom på et 3. plass i klassen Kvinner 17-39 år. Det viser at Mia kan mer enn å gå fort på ski og skyte på blink.

Listene viser topp tre, samt deltakere fra Oppdal og Rennebu (som har oppgitt et av postnumrene i Oppdal og Rennebu som sin adresse). Deltakere fra Oppdal og Rennebu er uthevet.

NB! Resultateme fra Ultrabirken og deler av Halvbirken er ikke med ennå, samt at vi vet at det er noen navn som ikke er registrert. Dersom du ser navn som mangler, gi oss beskjed på tips@opdalingen.no eller sms 992 75 900.

BirkenRittet 2017

Menn Elite

1) Erik Nordsæter Resell, Uno-X Hydrogen Development Team, 2:28:20,6, 2) Johnny Cattaneo, Wilier Force Squadra Corse, 2:28:35,4, 3) Sigurd Mellemsæter, Lillehammer ck, 2:28:37,2.

Menn Elite Junior

1) Anders Halland Johannessen, Soon CK, 2:34:09,9, 2) Gabriel Slinger, Svelvik SK, 2:38:54,0, 3) Ådne Holter, Lillehammer ck, 2:39:20,7.

Menn 30-34 år

Merketid: 03:35:07

1) Frederik Wilmann, Christina Jewelry-Kuma p/b Officine Mattio, 2:33:25, 2) Diego Cargnelutti, Wilier Force Squadra Corse, 2:33:57, 3) Vidar Mehl, Swix Hard Rocx Cycling Team/ Raufoss & Gjøvik, 2:34:05, 138) Aleksander Skotte, Drivdalen IL, 3:32:16.

Menn 35-39 år

Merketid: 03:32:56

1) Johnny Cattaneo, Wilier Force Squadra Corse, 2:28:35, 2) Fredrik Stephansen, Swix Hard Rocx Cycling Team / Drøbak-Frogn IL Sykk, 2:34:01, 3) Gustav Larsson, Kvänums IF / Specialized evalds.se, 2:34:11, 54) Tommy Knutsen, Rennebu IL, 3:06:38.

Menn 25-29 år

Merketid: 03:34:34

1) Ole Hem, Swix Hard Rocx Cycling team / Romeriksåsen SK, 2:28:45, 2) Fredrik Haraldseth, Swix Hard Rocx Cycling Team/ Bærum OCK, 2:34:05, 3) Åsmund Løvik, TVK /Team FixIt.no, 2:34:51.

Menn 20-24 år

Merketid: 03:34:26

1) Erik Nordsæter Resell, Uno-X Hydrogen Development Team, 2:28:20, 2) Hans Kristian Haadem Rudland, Uno-X Hydrogen Development Team, 2:29:02, 3) Eirik Bruland, Bærum OCK/ Team Sparebanken Sør, 2:33:32.

Menn 18-19 år

Merketid: 03:39:50

1) Sigurd Mellemsæter, Lillehammer ck, 2:28:37, 2) Anders Halland Johannessen, Soon CK, 2:34:09, 3) Iver Skaarseth, Lillehammer ck, 2:36:26.

Menn -17 år

Merketid: 04:02:49

1) Gabriel Slinger, Svelvik SK, 2:38:54, 2) Ådne Holter, Lillehammer ck, 2:39:20, 3) Esten Lund Vingen, Gauldal sykleklubb, 2:41:58.

Menn 40-44 år

Merketid: 03:33:52

1) Massimo Debertolis, Wilier Force Squadra Corse, 2:36:16, 2) Kristian Tokle, Orkla ck, 2:41:41, 3) Tomas Nilsen, Ullensaker CK, 2:42:00.

Menn 45-49 år

Merketid: 03:33:34

1) Yngvar Alexander Hansen, MOCK/ Team Hard Rocx, 2:47:45, 2) Thomas M Knutsen, Oslo Sportslager/Stovnerkameratene, 2:49:40, 3) Bjørn Ivar Ekberg, Rasta, 2:52:06, 168) Tore Skaslien, Oppdal SK, 3:13:54, 715) Harald Riise, Oppdal SK, 3:53:51, 858) Svein Henrik Risan, Oppdal SK, 4:08:28, 1081) Ståle Flotten, Oppdal SK, 4:45:16.

Menn 50-54 år

Merketid: 03:33:19

1) Kjell Karlsen, CK Elverum / Hard Rocx, 2:47:44, 1) Steffan Hartz Repshus, Hedmark terrengsykkel / Rena IL, 2:47:44, 3) Jan Olav Beitmyren, Gjøvik, 2:52:25, 955) Håvard Nordheim, Team Norheim Natursten, 5:17:14, 985) Asbjørn Sletten Stølen, Drivdalen IL, 5:52:00.

Menn 55-59 år

Merketid: 03:37:55

1) Fredrik Løfsgaard, CK Oslofjord, 2:53:00, 2) Geir Dahlen, Stavanger Terrengsykkelklubb, 2:53:01, 3) Reidar Bjørkli, Asker Ck, 2:54:38, 56) Jan Ove Henriksen, Oppdal Sykkelklubb, 3:15:34.

Menn 60-64 år

Merketid: 03:53:07

1) Svein Roger Løken, CK Toten Tråkk, 3:02:29, 2) Erik Bergan, Hønefoss, 3:06:31, 3) Reidar Bratvold, Stavanger Terrengsykkelklubb, 3:06:57, 119) Oddvar Hindseth, Oppdal SK, 3:45:28, 192) Arne Opdahl, OPPDAL, 4:01:19, 300) Jostein Mellem, Oppdal Sykkelklubb, 4:38:02.

Menn 65-69 år

Merketid: 04:08:06

1) Willie Juul Pedersen, Kloppa Off Road Klubb, 3:09:31, 2) Bjørn Kvalen, OSLO, 3:16:57, 3) Svein Harald Telneset, Savalen SK, 3:21:48, 152) John Krogstad, Rennebu, 5:00:23.

Menn 70-74 år

Merketid: 04:15:47

1) Kjell Aspebakken, Telenor Lillehammer, 3:10:32, 2) Johan Reidar Høgseth, Eidsvoll SK, 3:24:21, 3) Gisle Langslet, Sportsklubben Rye, 3:26:41, 10) Olav Hindseth, Oppdal, 3:40:52.

Menn 75-79 år

Merketid: 05:06:12

1) Olav N. Ledang, Hurum cykleklub, 3:53:25, 2) Harald Eik, Gruvelia SK, 4:03:54, 3) Erik Jensen, Holmestrand Sykkelklubb, 4:05:43.

Menn 80-84 år

Merketid: 06:35:32

1) Kjell Hildrum, Namdal Sykkelklubb, 4:05:57, 2) Ralph Høibakk, OSLO, 4:14:01, 3) Atle Oddbjørn Austnes, Nordøy IL, 5:25:56.

Kvinner Elite

1) Jennie Stenerhag, Falu CK / Åbro, 3:03:13,0, 2) Hildegunn Gjertrud Hovdenak, Nesset CK, 3:03:13,5, 3) Ingrid Lorvik, CK Victoria, 3:03:28,7.

Kvinner Elite Junior

1) Vera Norli, Bærum OCK, 3:05:44,4, 2) Johanne Dahl Norland, SK Rye, 3:32:38,2, 3) Berit Nordsæter Resell, TVK, 3:33:52,9.

Kvinner 30-34 år

Merketid: 04:34:10

1) Hildegunn Gjertrud Hovdenak, Nesset CK, 3:03:13, 2) Ingrid Lorvik, CK Victoria, 3:03:28, 3) Mari Trønnes, Lillehammer ck, 3:14:54, 55) Eirin Heggvold, Drivdalen IL, 5:52:02.

Kvinner 35-39 år

Merketid: 04:26:15

1) Borghild Løvset, Orkla ck, 3:03:44, 2) Jeanette Persson, CK Nittedal, 3:12:22, 3) Nellie Larsson, Team Lapierre Sweden, 3:13:03.

Kvinner 25-29 år

Merketid: 04:25:42

1) Elisabeth Sveum, SK Rye Sykkel, 3:14:03, 2) Solrun Sæther, CK Victoria, 3:17:11, 3) Mari Bergendahl, CK Victoria, 3:22:09.

Kvinner 20-24 år

Merketid: 04:19:19

1) Kamilla Olaussen, Fredrikstad, 3:05:36, 2) Maiken Tømta, Hurdal IL Sykkel, 3:22:02, 3) Martine Kolstad, Høland IL - sykkel, 3:31:29.

Kvinner 18-19 år

Merketid: 04:58:36

1) Vera Norli, Bærum OCK, 3:05:44, 2) Sigrid Andrea Fløgstad, Lillehammer cykleklubb, 3:21:57, 3) Hedda Skogesal Samsing, Eiker CK, 3:37:33.

Kvinner 16-17 år

Merketid: 05:31:39

1) Johanne Dahl Norland, SK Rye, 3:32:38, 2) Berit Nordsæter Resell, TVK, 3:33:52, 3) Tiril Jørgensen, HCK, 3:46:18.

Kvinner 40-44 år

Merketid: 04:26:13

1) Jennie Stenerhag, Falu CK / Åbro, 3:03:13, 2) Turid Hagelia Korshavn, Grimstad SK, 3:20:19, 3) Elisabeth Lockert, Gruvelia SK/O.B. Wiik AS, 3:22:03, 10) Gro Helene Røsten, Stiftstaden Sykkelklubb, 3:31:15, 78) Terese Guldberg Norheim, Team Norheim Natursten, 4:45:17, 91) Guri Ekrann-Osvær, Drivdalen IL, 5:09:50.

Kvinner 45-49 år

Merketid: 04:22:48

1) Camilla Hott, Ullensaker CK, 3:15:32, 2) Hege S. Galguften, Namdal SK, 3:22:06, 3) Brite Vegsund, Team Gåping/Jardar IL, 3:22:32, 142) Reidun Stølen, Drivdalen IL, 5:52:01.

Kvinner 50-54 år

Merketid: 04:19:18

1) Ragnhild Bolstad, Forsvaret/Åslia skilag/Sport 1 Rena, 3:22:31, 2) Kirsti Krauss, NOV BIL, 3:23:19, 3) Kristin Ankile, Drammen CK, 3:28:39, 9) Ragna Hindseth Henriksen, Oppdal Sykkelkubb, 3:36:07.

Kvinner 55-59 år

Merketid: 04:30:44

1) Janne Grønli, Stiftstaden Sykkelklubb Trondh, 3:34:55, 2) Venche Lise Skomedal Ramse, Otra i.l., 3:35:04, 3) Åse Gullsmedmoen, Otra Il, 3:37:32.

Kvinner 60-64 år

Merketid: 05:09:07

1) Turid Johnsrud Guttormsen, Hønefoss, 3:51:49, 2) Marit Austgulen, OSLO, 4:00:01, 3) Anny Bakke Perlestenbakken, Hedalen, 4:09:53.

Kvinner 65-69 år

Merketid: 05:26:37

1) Birgit Øverby Tennøe, Boc, 3:40:37, 2) Kristina Landsverk, Hemin, 4:23:55, 3) Sidsel Grøndalen, If Frøy, 4:25:33.

Kvinner 70-74 år

Merketid: 06:33:05

1) Merete Blakstad, Bækkelaget SK, 4:53:09, 2) Sissel Sørhøy, Terråk il, 5:11:51, 3) Marie Louise Svevad, Hernes, 5:14:52.

Kvinner 75-79 år

1) Liv Astri Løkken, Raufoss og Gjøvik SK., 4:50:17.

Funksjonshemmet kvinner

1) Monica Hedlund, Bingsfoss sykkelklubb, 5:28:02, 2) Sissel Sørensen Bye, IF Frøy, 5:30:01, 2) Katrine Hoff Quirk, IF Frøy /Ciber BIL, 5:30:01.

Funksjonshemmet menn

1) Rainer Henriksen, Team RP/Frøy, 3:19:20, 1) Nils Kåre Lohne-Fosserud, SLEMMESTAD, 1:49:20, 2) Ole Theodor Sponberg, Tønsberg CK, 3:38:27, 2) Jan Trøbråten, MATRAND, 2:10:40, 3) Espen Faugstadmo Ruud, Tønsberg CK, 4:32:41.

Tandem

Merketid: 04:36:36

1) Siri Nordaune Holte, Fannefjord SK, 3:07:25, 1) Per Alfred Holte, Fannefjord SK, 3:07:25, 2) Frode Kristiansen, KOLBJØRNSVIK, 4:02:26, 2) Svend Heier, Arendal CykleClub, 4:02:26, 3) Ingeborg Lie Monsås, Skåla IL, 4:06:39.

Kvinner 17-39 år, Halvbirken

1) Sofie Skorve Andreassen, Heggedal IL, 1:27:50, 2) Ida Marie Slydahl, Skjeberg CK, 1:30:34, 3) Mia Norheim, Oppdal IL, 1:32:22.

Menn 17-39 år, Halvbirken

1) sander Hagen, Trondheim, 1:27:13, 2) Iver Kraabøl Moen, Lillehammer, 1:51:40.

Menn +40 år, Halvbirken

1) Kjell Vidar Brumoen, Lillehammer ck, 1:06:23, 2) Christian Sesvold, Team Beach Bum Hut Racing, 1:14:11, 3) Espen Jakobsen, Team Maxim, 1:14:46.

