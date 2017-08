Nå satser Bård Botten mot VM i Canada

Bård Botten er igjen tatt ut til å starte i klassen elite-kvalik, gruppen bak eliteklassen under Thoughest, som arrangeres i Oslo til helga. Sist gang han stilte i den klassen, var under arrangementet i Stockholm tidligere i år.

Tidligere i år løp Bård Botten inn til en 185. plass av 1500 deltakere i en krevende hinderløypa under Thoughest Amsterdam. Den plasseringen var så god at han vant sin klasse M50-54. På pinseaften var han klar for et nytt løp i Stockholm. Der gjentok Botten suksessen fra Amsterdam og vant sin klasse. Totalt ble det en 195. plass av flere tusen startende.

– Det at jeg igjen er tatt ut til å løpe i gruppen bak eliteklassen, var avgjørende for min del om jeg kom til å delta i Oslo. Da slipper jeg å løpe i kø og har større sjanse til å prestere bedre, sier Botten til Opdalingen.

Han går for å vinne klassen sin for tredje gang i år.

– Jeg har fått trent bra i sommer. Det har blitt trening sju dager i uka og formen kjennes veldig bra ut. Det ble en hardøkt på tirsdag og resten av uka skal jeg ta det litt roligere, slik at jeg får restituert og slappet godt av før konkurransedagen, sier han.

Han har deltatt i Thoughest Oslo en gang tidligere og vet hva han går til. Botten sier at han må ha et godt resultat, for nå satser han på å delta i VM i Canada. OCR VM er det første virkelig uavhengige globale mesterskapet for hinderløype-konkurranse.

– For å kunne delta der må jeg ha resultater å vise til. Jeg har vunnet klassen min to ganger tidligere og håper jeg kan få med meg et godt resultat fra Oslo og fra Göteborg i oktober, sier han.