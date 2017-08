– Å kunne leve av å sykle er en stor drøm

Etter å ha gått sterkt ut allerede fra start syklet Sigurd Mellemsæter fra Oppdal inn til en 3. plass i eliteklassen for menn senior i årets Birkebeinerritt. Oppdalingen sykler for Lillehammer CK.

I fjor syklet Sigurd i juniorklassen der han vant distansen. Med årets tredjeplass i sitt første forsøk i seniorklassen viser Mellemsæter at han blir en kar å regne med i tiden som kommer.

Fikk bruk for sin styrke

– Jeg viste hvor de kritiske partiene i løypa var og var klar over at jeg måtte henge med over de om jeg skulle være med tetgruppa hele rittet, sier han til Opdalingen.

Det første kritiske partiet var opp til Skramstadsetra og Mellemsæter sier at det ble splitting i gruppa. Etter stigningen kom utøverne til et terrengparti som ble avgjørende. Her fikk tetgruppa en luke på dem som måtte slippe og som de holdt helt til mål.

– Jeg sykler mer teknisk terreng til vanlig og det dro jeg nytte av da vi kom inn i det partiet, sier oppdalingen.

Til slutt var de en seksmannsgruppe som skulle gjøre opp om seieren. Mellemsæter forteller at alle var ivrige på å samarbeide og å holde tempoet oppe. Lillehammer-syklisten tråkket inn til tiden 2:28.

– Tiden viser at det ble kjørt hardt hele veien. Det var ingen parti hvor det ble kjørt rolig, sier han.

Forskjell fra junior til senior

Mellemsæter forteller at det var forskjell fra å sykle i juniorklassen til seniorklassen. I år er han førsteårssenior.

– I fjor da jeg vant, fikk jeg en lettere reise. Jeg slapp å dra på feltet, mens i år måtte jeg være med å dra. Det var betydelig hardere å sykle som senior, sier han.

– Hvordan disponerte du kreftene utover løpet?

– Jeg gikk litt tom på slutten og opp Rosinbakken. Den siste kneiken opp mot Sjusjøen måtte jeg jobbe ganske hardt for å holde meg i tetgruppa og jeg klarte det akkurat, sier han.

Da han krysset mållinja, jublet han som om han hadde vunnet gull.

– Feiringa var spontant, det bare skjedde. Jeg hadde ikke trua på at jeg skulle klare en pallplass, for jeg trodde jeg skulle slippe teten. Men det at jeg fikk samlet meg og klarte en tredjeplass var som en seier for meg, sier han.

– Et bra sykkelmiljø

Oppdalingen har akkurat fullført videregående på NTG Lillehammer, men han har ingen planer om å flytte fra plassen.

– Det er et veldig bra sykkelmiljø og det er her jeg kan utvikle meg som syklist. Det hadde vært utrolig morsomt å kunne leve av syklingen. Jeg liker godt å trene, og hadde det kunne vært jobben min, så hadde jeg tatt den på flekken, sier han med et smil om munnen.

I helga skal han delta i det siste rittet i Norgescupen i terreng og om tre uker skal han til Danmark for å sykle terrengritt.