– Å bli kvalifisert til UM er kjempeartig

Over 700 jenter og gutter i alderen 15 til 19 år er påmeldt til kommende helgs Ungdomsmesterskap i friidrett på Fana Stadion. Fra Vollan IK var det tre utøvere som kvalifiserte seg til mesterskapet. Kristine Gorseth (17) skal løp 100m, Rakel Bakke (17) skal løpe 100m, 200m og 400m. Kristine og Rakel skal også løpe stafett i samarbeid med Byåsen IL på søndag. Noah Abraha skal løpe 400m og 800m.

- Det kommer til å bli veldig artig å være med, forteller Kristine Gorseth til Opdalingen.

Hun forteller at hun ble overrasket da hun klarte å kvalifisere seg til mesterskapet, med tanke på at hun har vært borte fra friidretten i to år.

- Det at jeg var borte så lenge, men likevel klarte å kvalifisere meg, hadde jeg ikke trodd selv. Grunnen for at jeg var borte var fordi jeg var umotivert. Men etter en pause fikk jeg motivasjonen til å starte igjen, sier hun.

17-åringen skal i aksjon allerede i dag, hvor 100 meter står på agendaen. Først skal hun gjennom en kvalifisering, og går hun videre er hun klr for semifinale, deretter finale.

- Sesongen har vært veldig bra. Vi har også et veldig bra friidrettsmiljø i gruppa og vi løfter hverandre opp. Treningsmiljøet er akkurat slik det skal være, sier hun.

- Hva tror du om dine egne sjanser?

- Jeg tror ikke selv at jeg kan klare pallen, men du vet aldri hva som skjer. Men jeg forventer ikke for mye, for jeg er redd jeg skal bli skuffet hvis det ikke går så bra. Men jeg blir glad om jeg kommer meg videre fra kvalifiseringen, sier hun.

Kristine og Rakel løper 100 meter på idag. I tillegg skal Rakel og Noah løpe 400 meter i dag. På lørdag er det 200 meter kvalifisering og semifinale for Rakel. Søndag er det finale for 200 meter og 800 meter.