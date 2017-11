- Vi håper å hente hjem en medalje eller to

Sport

I helga arrangeres det Norgesmesterskap og Landsmesterskap i Taekwon-Do i Istadhallen i Molde. Oppdal TKD-klubb reiser til rosenes by med seks utøvere.

- Forhåpningene for de som er med er selvfølgelig å gjøre det så godt som mulig. Vi håper vi får med oss en medalje eller to hjem, men hovedsaklig er det for erfaringen og at man får prøvd seg, sier Lillian Ulvåg, som reiser som både trener og utøver.

Ifølge Ulvåg er det lov å håpe på medalje. Juniorene har tidligere vært med på Trøndersk mesterskap, og noen har til og med deltatt på landslagssamling.

- Juniorene våre er meget dyktige. Jeg gleder meg til å se dem i action. Det er virkelig artig å få være med og se at de utvikler seg videre og at de er med på større mesterskap, sier hun.

Ulvåg er selv gradert 2. dan og skal sparre i klassen - 68 kilo. Dette er en stor klasse med tøff konkurranse. Her får hun mer enn nok å bryne seg på.

Dette blir Ulvåg sin første konkurranse på åtte år. En lengre sykdomsperiode har holdt henne borte fra sporten.

- Jeg må ærlig talt si at jeg hovedsaklig er med som coach, men jeg har lyst til å kjenne på konkurransenervene. Ved å konkurrere blir det lettere å sette seg inn i andre sin situasjon når jeg skal være trener, forteller hun.

- Har du likevel noe mål for helga?

- Jeg har som mål å gjennomføre en god kamp og ha det moro. Men jeg må vel innrømme at konkurranseinstinktet kommer til å slå inn når jeg kommer til Molde i dag. Jeg er kjent for å være sta og en person som ikke gir meg så lett, sier Ulvåg.

Disse deltar i NM fra Oppdal TKD-klubb: