Ny sjanse for Silje på friteknikk

Sport

Maiken Caspersen Falla vant sprinten på Beitostølen lørdag. Seieren var aldri truet. Mari Eide tok annenplassen.

Veteranen Astrid Uhrenholdt Jacobsen gikk inn til tredjeplassen. Etter å ha innledet på fjerdeplass slo Falla til i den siste bakken og ingen klarte å følge hennes tempo inn mot mål.

– Jeg er veldig glad for denne seieren. Det gikk bedre og bedre hele veien. Jeg hadde virkelig respekt for Mari. Se opp for henne, sa Falla til NRK.

Tiril Udnes Weng, Kari Vikhagen Gjeitnes og Ane Appelkvist Stenseth hadde også kvalifisert seg til finalen.

Silje Øyre Slind ble slått ut i semifinalen, men hun skal også 10 km friteknikk søndag så da hun muligheter for å