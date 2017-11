– Det var et vanskelig valg å skifte klubb

Sport

Sist helg ble cupfinalen i fotball for J15 avgjort da klokka tikket mot straffesparkkonkurranse. Etter en jevnspilt kamp mellom akademilaget Stabæk og Tiller fra Trondheim, dukket Emilie Marie Joramo fra Rennebu opp på rett sted til riktig tid og satte kontrollert inn seiersmålet.

–Jeg er veldig glad at vi slapp straffekonk, og det var en spesiell følelse og veldig godt å bli den som avgjorde, sier en blid skoleelev fra Rennebu.

Roser gamleklubben

Emilie synes det er ekstra stort at det ikke er den største klubben som vinner, men som hun sier; et vanlig lag.

Hun er også takknemlig for at sportslig leder Olav Stavne i fotballgruppa i Rennebu slapp henne i sommer, selv om overgangen til Tiller ikke var noe enkelt valg for henne.

–Det er kjempebra at fotballgruppa i Rennebu legger til rette slik at jeg får anledning til å utvikle meg. Det var et vanskelig valg for meg, for jeg vet at G16 i Rennebu har få spillere, så det ble mange følelser da jeg forlot dem. Men jeg føler at jeg tok det rette valget, sier hun.

Travelt program

Hun forteller at lagkameratene forstår det valget hun tok, og opplever at hun får støtte fra alle hold.

–Spesielt de i klassen min ville nok at jeg skulle bli i Rennebu, men de støtter meg så det har gått veldig bra, sier hun.

Mål og målgivende i selveste cupfinalen er ikke mange forunt, men Emilie har ikke tid til å suge på karamellen så veldig lenge.

Først og fremst utdanning

Både klubb- og landslagsspill står på programmet i tiden fremover, selv om vi snart er inne i julemåneden og gradestokken viser tosifret ute i skolegården.

–Først blir det en del futsal-turneringer med Tiller, og om to uker er det kvalifisering til 0-divisjonen. I mars/april neste år er det åpent nordisk mesterskap på Island og så blir det EM-kvalifisering, sånn etter hvert, sier spilleren på det norske landslaget i klasse J16.

Vi møter Emilie på Rennebu barne- og ungdomsskole, og nettopp skolegang er fortsatt det aller viktigste, suksess på fotballbanen aldri så mye.

–Skolen går først, og når jeg er borte på grunn av fotballen har jeg som regel med meg lekser. Så langt går det veldig bra, smiler den jordnære landslagsspilleren – og den ferske norgesmesteren Emilie Marie Joramo fra Rennebu.