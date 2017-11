På treningssamling til Bruksvallarna

Sport

Torsdag denne uken reiste 17 barn og 11 voksne på skisamling i Bruksvallarna i Sverige. På grunn av planleggingsdag i skolene fredag, kunne flere ta en langhelg i Sverige.

- Dette er en tradisjon for for Team Oppdalsbanken på denne tiden hver høst. Samlingen er for utøvere fra 11 år og oppover, det vil si de som er født i 2006 og tidligere. Vi bor i hytter i Funesdalen og trener to økter for dagen. Det sosiale er minst like viktig som det treningsmessige med felles måltider hele helga, forteller trener Terje Volden til Opdalingen.

Han sier at for flere av ungdommene er samlingene årets høydepunkt.

Team Oppdalsbanken var også på en slik samling i fjor, noe som var meget vellykket for klubben.

- En slik samling er veldig viktig for å bygge lagfølelsen i individuelle idretter som langrenn og skiskyting. Ved å trene, bo og spise sammen føler vi den ble godt i varetatt. Jeg tror alle vil huske denne helga lenge og motivere for videre satsing, sa Volden til Opdalingen etter fjorårets samling.