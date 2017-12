Tung dag på jobben for Silje Øyre Slind

Sport

15 kilometer med skibytte sto på programmet da verdenscupen i langrenn hadde sin siste dag på Lillehammer søndag.

Etter å ha gått sammen med Heidi Weng i store deler av fellesstarten, rykket svenske Charlotte Kalla i en av de siste harde bakkene og gikk først over målstreken i OL-anlegget.

Ragnhild Haga gikk en sterk skøytedel som i Ruka forrige helg, og tok en ny tur opp på seierspallen.

Oppdals egen Silje Øyre Slind havnet dessverre langt bak teten på dagens 15-kilometer. Hun kom i mål som nummer 30 og var tre minutter og ni sekunder bak suverene Kalla.

30. plassen gjorde at Øyre Slind ble den niende beste norske løperen i verdenscuprennet. Plasseringen sørget også for at hun tok sikret seg verdifulle verdenscup-poeng.